Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, este internat în continuare la spitalul Victor Babeș după diagnosticul pozitiv de coronavirus

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, este internat în continuare la spitalul Victor Babeș după diagosticul pozitiv de coronavirus, acest aspect fiind devăzluit chiar de Andreea Esca în cadrul interviului pe care l-a acordat lui Cosmin Stan.

Andreea Esca a mărturisit și cum anume a debutat boala la ea, dar și la soțul ei. „Primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. Avea de două zile febră foarte mare pe care inițial am asociat-o cu o problemă mai mult gastrică, ne-am gândit că poate are o enterocolită sau o toxiinfecție alimentară pentru că atunci când el avea tot felul de probleme cu stomacul, făcea și febră. Mi s-a părut ciudat că era aproape a treia zi în care făcea febră și era foarte mare, aproape de 40 de grade. Atunci ne-am impacientat. Am chemat salvarea, ne-a făcut testul de coronavirus, el a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ. Bineînțeles că imediat a fost dus la spital. Eu am hotărât chiar dacă aveam un rezultat negativ pentru că avusesem contact cu cineva care avea un rezultat pozitiv să rămân în izolare pentru 14 zile și să îi fac testul și băiatului nostru care locuiește cu noi.”

„I-am făcut acest test și lui Aris, și a ieșit un rezultat pozitiv, el până în acel moment neavând niciun alt simptom decât că îmi spunea că îl deranjează puțin gâtul. A doua zi după ce a fost internat Alex, l-am internat și pe Aris. Și-a făcut și fiica mea testul, deși ea nu locuiește cu noi și nu avusesem prea mare contact, și-a făcut și Alexia testul și a ieșit negativ.”

Dintre cei trei, noul coronavirus l-a afectat cel mai tare pe Alexandre Eram, soțul Andreei Esca. „În cazul soțului meu lucrurile s-au întâmplat mult mai grav, iar pentru mine ceea ce i s-a întâmplat lui a fost o mare surpriză pentru că așa cum mulți se gândesc, avem în minte că forma gravă a acestei boli o fac cei oameni care au niște boli cronice, care au niște probleme anterioare, care sunt supraponderali, etc. Alex, care este un bărbat de 50 de ani, care nu are nicio boală cronică, un om care nu fumează, care face sport, duce o viață foarte ordonată, nu face niciun fel de excese, iată că a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei”.

„M-am trezit, pentru că eram încă acasă, în momentul în care fiul meu mi-a dat telefon într-o dimineață și mi-a spus „Mama, să știi că pe tata l-au dus la Terapie Intensivă”. În momentul ăla pur și simplu s-a dărâmat cerul peste mine, nu înțelegeam, nu îmi venea să cred… Nu înțelegeam cum a putut să cedeze organismul unui om atât de puternic și el este un om puternic nu numai fizic ci și psihic… Plămânii lui au fost extrem de afectați într-un timp extrem de scurt. Organismul a reacționat violent într-un timp extrem de scurt și foarte repede a ajuns la terapie intensivă unde a stat foarte multe zile și unde a avut nevoie de ventilație mecanică non-invazivă. Îmi spunea, cât mai putea să vorbească: „Nu mai pot, nu mai pot. Este groaznic! Cred că așa arată iadul..” Aveam senzația că văd un film îngrozitor și îmi doream doar să se termine, să mă trezesc și să îmi spună cineva că nu a fost adevărat.”

„Numai că din păcate situația se agrava și la un moment dat mi-a scris Alex un mesaj, pentru că nu mai putea să vorbească, și mi-a spus Nu știu ce să fac, mă simt foarte rău, din ce în ce mai rău, și mi se propune să fac această transfuzie cu plasmă de la bolnav pentru că altfel va fi mult mai rău. Sigur că avea dubiile lui pentru că era vorba de o transfuzie și te gândești la tot felul de lucruri însă am spus ‘Da’, spune Da și hai să facem asta pentru că lucrurile se vede că nu merg înspre bine. Ceea ce s-a și întâmplat și am făcut foarte bine că am făcut acest lucru pentru că a început să i se îmbunătățească considerabil starea de sănătate”.

„Nu am luat legătura deloc cu Alex cât eu am fost internată în spital, eu am fost la un etaj, el a fost la altul. Am putut doar înainte să plec din spital să trec foarte puțin să îl văd și am fost foarte impresionată… Toate acele aparate care bipăie non-stop parcă numărându-ți zilele, iar eu nu am putut să îl văd decât înainte să plec. Este un om care, probabil mulți îl știți, extrem de solid și care acuma a pierdut cred că în jur de 8 kilograme în câteva zile și mușchii care se deteriorează extrem de repede și plin de vânătăi peste tot de la atâtea branule și locuri prin care a avut un milion de antibiotice. Este impresionant și este incredibil cât de repede poți să te transformi și cât de repede te poți deteriora de la o zi la alta de la acest nemernic de virus”, a mai declarat Andreea Esca cu privire la diagnosticul pozitiv de coronavirus pus soțului ei, Alexandre Eram.

Pe 10 iulie, printr-un comunicat de presă oficialii PRO TV au confirmat faptul că „în cursul acestei săptămâni, câțiva angajați au fost confirmați, din păcate, ca fiind infectați cu COVID-19. Colegii noștri urmează cu strictețe recomandările autorităților și ale specialiștilor. Întreaga echipă care a intrat în contact direct sau indirect a fost și este în continuare testată. De asemenea, au fost luate măsuri suplimentare celor deja existente în PRO TV. Întregul sediu, studiourile și mașinile companiei au fost dezinfectate imediat după aceste confirmări, adițional față de dezinfecțiile profesionale care aveau deja loc zilnic în incinta companiei din luna martie.”

