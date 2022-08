Alecsandru Dunaev, actorul din serialul „Adela”, dezvăluiri despre relația cu Mara Oprea: „Ne bucurăm de prezența celuilalt”

Alecsandru Dunaev și Mara Oprea au devenit foarte îndrăgiți de telespectatori și de fanii serialului „ Adela .” Cei doi au primit rolurile protagoniștilor în producția de la Antena 1 și au cucerit inimile celor de acasă. Cu toate că mulți au sperat să formeze un cuplu și în viața reală, actorul a dezvăluit ce relație este între el și Mara.

Fanii serialului „Adela” au fost încântați de povestea de dragoste dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu și au sperat să se înfiripe ceva și între Alecsandru Dunaev și Mara Oprea. Cu toate că cei doi nu au o relație de iubire, actorul a dezvăluit cum se înțelege cu colega sa de platou, dar și cu ceilalți actori de la filmări.

Actorul a devenit cunoscut odată cu rolul lui Mihai din serialul „Adela” de la Antena 1. Deși își dorea un personaj cu impact pentru public, acesta nu s-ar fi gândit niciodată că va lua castingul și va avea chiar un rol principal în serial.

„E mult spus că n-am crezut. (n.r. că va lua castingul) Visam la un rol de asemenea anvergură, îl voiam. Dar nu consideram că fix eu, fix în pandemie, când variantele de a profesa în domeniul cultural erau aproape inexistente, să am norocul să mă potrivesc atât de bine pe rol și să iau castingul. Dar, iată că… (…) Mi-a fost frică. Nu mai jucasem nimic din 8 martie 2020, teatrele rămâneau închise pe o perioadă, aparent, nedeterminată, nu se întrezărea nici o soluție. Dar, când mă așteptam mai puțin, am fost sunat și anunțat că am luat castingul pentru Adela și că sunt așteptat la repetiții. Doamna Ruxandra Ion avea încredere în mine și mă voia în proiectul dumneaei. Și iată-mă”, a declarat Alecsandru Dunaev pentru Fanatik.