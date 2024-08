Aksel, fiul Magdei Pălimariu, a împlinit 2 ani. Ce petrecere de poveste i-a organizat prezentatoarea: „Te iubesc cum nu pot descrie în cuvinte”

Magda Pălimariu a devenit mamă pentru prima oară în luna august a anului 2022. Vedeta are un băiețel, pe nume Aksel, pe care a ales să-l nască în Norvegia, acolo a locuit multă vreme, fiind țara natală a partenerului ei de viață. Ea formează un cuplu alături de Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia. Cei doi s-au căsătorit în secret, în luna august a anului 2021, în cadrul unei ceremonii restrânse, având alături familia și prietenii apropiați.

Aksel, fiul Magdei Pălimariu, a împlinit 2 ani, iar prezentatoarea i-a organizat micuțului o superbă petrecere, dezvăluind mai multe imagini pe rețelele de socializare. În aceeași zi, pe 20 august, prezentatoarea a serbat și ziua ei de naștere, ea împlinind 45 de ani.

Vedeta a pregătit pentru băiatul ei un perete plin de baloane albastre și argintii cu care a fost scris numele fiului său, dezvăluind și că acesta a primit o mulțime de cadouri.

Foarte mulți se întreabă când va reveni Magda Pălimariu pe micile ecrane la PRO TV, acolo unde a prezentat rubrica Meteo. Vedeta a povestit recent că în scurt timp va reveni la postul de televiziune.

„Mă bucur să revin la muncă pentru că iubesc ceea ce fac și chiar îmi era dor. Pe de altă parte, am inima strânsă pentru că Aksel m-a știut mereu acolo, în acești doi ani. Recunosc: cred că am eu mai multe emoții pe acest subiect, dar sunt convinsă că va fi bine. Nu sunt nici prima, nici ultima mamă care trece prin asta”, a povestit vedeta pentru CIAO.ro .

Prezentatoarea a povestit și că s-a gândit la angajarea unei bone pentru fiul ei, Aksel, deoarece programul de la PRO TV diferă de la o zi la alta.

În cadrul unui interviu acordat recent, Magda Pălimariu a vorbit cu sinceritate despre stările prin care a trecut după ce a devenit mamă pentru prima dată, recunoscând că s-a confruntat și cu depresia postnatală.

Magda Pălimariu a mai vorbit și despre creșterea fiului ei, Aksel.

„Cred că mă descurc foarte bine ca mamă și mi se potrivește acest rol, pentru că mereu am iubit mult copiii și am învățat să mă port cu ei, având experiența nepoților, a verișorilor. Am mare grijă să nu mă panichez, să nu mă enervez. Chiar dacă sunt foarte obosită, încerc să am toată răbdarea din lume, pentru că Aksel are nevoie de liniștea și dragostea mea. Cât despre căzături, m-am mai relaxat.”