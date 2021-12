Agresoarea Cristinei Joia și-a primit sentința

Agresoarea Cristinei Joia și-a primit, în cele din urmă, sentința în urma deciziei Curții de Apel București, după ce în urmă cu un an, în noiembrie 2020, a atacat-o violent pe designerița care lucra pentru emisiunea Pro TV Visuri la cheie. Femeia a fost condamnată definitiv la un an și trei luni de închisoare cu suspendare, ceea ce înseamnă că nu va ajunge în penitenciar, presa speculând că motivul ar fi că aceasta are în grijă trei copii și o mamă bolnavă.

Joia a fost atacată, cu un an în urmă, de o femeie într-un magazin pe Calea Șerban Vodă din sectorul 4 al Capitalei. Vedeta i-ar fi atras la acea vreme atenția femeii că blocase cu mașina o trecere de pietoni și intrarea în magazin. Agresoarea Cristinei Joia a lovit-o atât de dur încât vedeta a fost transportată la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

La vremea respectivă, jurnalistul Pro TV Ovidiu Oanță relata pe Facebook: „O femeie căreia îi reproșase că a blocat cu mașina o trecere de pietoni, dar și parcarea magazinului, s-a năpustit asupra realizatoarei aflată la cumpărături, pe care a lovit-o în plină figură cu un obiect tare – nu e clar dacă un ‘box’ sau cheie – zdrobindu-i nasul și provocându-i o rană de câțiva centimetri. Cristina Joia a fost transportată, plină de sânge și aproape leșinată, la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operată. Poliția a identificat agresoarea, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, însă nu îi cere socoteală, pentru că așteaptă ca realizatoarea de televiziune să iasă din spital, să meargă la secția de poliție și să depună plângere penală”.

Acum, agresoarea Cristinei Joia va fi supravegheată timp de doi ani și jumătate și va fi obligată să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității. De asemenea, aceasta va trebui să-i plătească vedetei 10.000 de euro daune morale și 8.000 lei daune materiale, bani care vor fi folosiți pentru acoperirea cheltuielilor medicale. Cristina Joia a avut nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale și de mai multe intervenții chirurgicale în urma agresiunii.

