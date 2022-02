Adrian Mutu, adevărul despre cele două căsnicii eșuate

Adrian Mutu a trecut prin două divorțuri dureroase până să o întâlnească pe actuala lui parteneră, Sandra Bachici. Aceasta i-a devenit și soție, iar împreună au un băiețel, Tiago, în vârstă de 4 ani. Cu toate acestea, puțini știu ce nu a funcționat în celealte două căsnicii eșuate ale fostului fotbalist.

Fostul fotbalist a făcut o serie de confesiuni în cadrul podcastului găzduit de Codin Maticiuc, în care a recunoscut ce nu a mers bine în fostele sale relații. Adrian Mutu a spus că a acționat pe moment și nu s-a gândit foarte bine înainte să se căsătorească cu cele două femei. Astfel, după ceva timp de la nuntă, sportivul a spus că simțea că nu a făcut alegerea corectă.

„Eu când am făcut alegerea am făcut-o la momentul respectiv, ce am simțit. După aia începi să te schimbi și să-ți dai seama că nu mai rezonezi cu persoana respectivă. Încet, lucrurile se schimbă. Știi că de multe ori spui: „Bă, să stai cu o persoană diferită, că plus cu minus atrag.” Ok, la început. La început e mișto. După un timp te obișnuiești, te căsătorești, intervine monotonia, intră în casa ta inevitabil. Și obișnuința, mai ales. Atunci, dacă nu ai lucruri comune, ce faci?”, a declarat Adrian Mutu .

Cu toate acestea, Mutu a declarat că nu regretă nimic și doar a învățat din greșeli. Potrivit declarațiilor sale, experiențele de viață pe care le-a avut l-au determinat să fie bărbatul de astăzi.

„Eu poate am avut și nevoie de experiențe ca să-mi dau seama ce vreau, ca să mă modelez eu ca bărbat. Practic eu am făcut ce am făcut, ca să fiu cine sunt acum. Și am avut nevoie de lucrurile astea fără să-mi dau seama, dar probabil karma asta, destinul ăsta m-a dus să trec prin anumite momente ca să devin bărbatul care sunt acum, de care sunt foarte mândru. Am trecut prin multe lucruri și am învățat din ele. La mine nu au fost lucruri care s-au întâmplat și am fost încăpățânat, din contră, am reușit să accept anumite lucruri și să învăț din ele. Oricum nu mai ai ce să faci„, a mai spus Adrian Mutu.