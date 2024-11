Adelina Pestrițu, mesaj emoționant pentru soțul ei, de ziua lui de naștere. Virgil Șteblea a împlinit 39 de ani: „Zi de zi construim”

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Recent, Adelina Pestrițu a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 39 de ani.

Recent, Adelina Pestrițu a dezvăluit cum privește soțul ei, Virgil Șteblea, meseria ei.

„Nu îl forțez să ia parte la evenimentele și proiectele mele mai mult decât își dorește, pentru că știu că, pentru cineva din afara branșei, este destul de epuizant. Îl las în ritmul lui. Am depășit perioada în care îl puneam să-mi facă sute de poze pentru campaniile mele. Acum, băieții din echipa mea au preluat această greutate de pe umerii lui. (zâmbește) Mă bucur că înțelege foarte bine meseria mea, timpul pe care îl petrec la ședințele foto, la filmările de la care uneori mă întorc în miez de noapte fără energia de a mai sta la povești cu el. Știe că vine momentul în care recuperăm. Îl apreciez foarte mult pentru că nu a pus presiune pe mine și m-a susținut ori de câte ori am avut nevoie. Când ești o persoană atât de activă în spațiul public, ai nevoie, din când în când, ca cineva să-ți preia lista de „to do' în plan personal. Iar noi facem reciproc asta pentru că am înțeles că în echipă ‘lucrăm’ cel mai bine”, a declarat Adelina Pestrițu în cadrul unui interviu pentru VIVA!