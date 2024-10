Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre al doilea copil. Vedeta și soțul ei își doresc să devină din nou părinți: „Ne gândim tot timpul la asta”

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria, în vârstă de 6 ani.

Recent, Adelina Pestrițu a vorbit despre posibilitatea de a deveni din nou mamă. Vedeta și soțul ei împărtășesc dorința de a mai avea împreună un copil.

Acum ceva timp, Adelina Pestrițu le-a dezvăluit fanilor ce decizie a luat împreună cu soțul ei, Virgil Șteblea. Creatoarea de conținut, partenerul ei și fiica lor se vor muta într-o altă casă cât de curând. Cei trei locuiesc din anul 2020 într-o vilă din nordul Capitalei, iar acum au găsit o altă locuință.

Adelina Pestrițu a făcut noi mărturisiri despre motivul pentru care ea și familia ei au ales să se mute într-o casă nouă. Momentan, locuința încă se află în etapa de construcție, dar creatoarea de conținut a precizat că se va consulta îndeaproape cu toți specialiștii la care a apelat, astfel încât nevoile sale să poată fi puse în aplicare.

Adelina Pestrițu a mai spus că încă nu au ajuns la o decizie cu privire la vechea locuință, oscilând între varianta de a o vinde și de a o păstra.

„Să știi că din nicio casă în care ne-am mutat nu am luat mare lucru după noi, în afară de haine și lucrurile personale. N-am desfăcut din nicio casă, nici mobilă, nici n-am scos nu știu ce lucruri din pereți. În niciun caz. Plus că dacă decidem să o vindem, poate cei care o vor cumpăra își doresc să se mute în ea. Cine știe, poate chiar le place cum am decorat noi și decid să păstreze. Încă nu am hotărât să o vindem. Avem 2 opțiuni, ori vindem, ori păstrăm.”