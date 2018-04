Adele a scris un eseu despre Rihanna, iar cuvintele ei sunt emoționante

Pe lista Time 100 se află în acest an celebrități precum Nicole Kidman, Cardi B, Tiffany Haddish, Gal Gadot, Hugh Jackman, Meghan Markle, Prințul Harry, Jennifer Lopez, dar și Rihanna.

Eseul despre Rihanna a fost scris de nimeni alta decât Adele și descrie în cuvinte emoționante prietenia dintre cele două și relația lor specială.

„Nu pot să îmi amintesc cu exactitate prima dată când am întâlnit-o pe Rihanna. Probabil eram atât de șocată”, scrie Adele. „Ea este cu un an mai mare ca mine, dar am impresia că există în această industrie dintotdeauna. Creșterea succesului ei este constantă, bine meritată și extrem de naturală. A cucerit scena cu hit-ul absolut ‘Pon de Replay’ în 2005, atât de tânără și incredibil de frumoasă. Însă prima dată când s-a simțit că a reușit să îi facă pe toți din jur să se ridice a fost cu piesa ‘Umbrella.’ A trecut prin fiecare platformă și a intrat în viețile tuturor. S-a simțit cum a reușit cu adevărat și nu a încetinit de atunci ritmul. Mai mult decât atât, a realizat și a cucerit propriul ei domeniu. Inovativa și revoluționara lume a Rihannei unde nimeni altcieva nu este în siguranță și pe care nimeni nu o poate copia. Și-a făcut propriile reguli și le-a depășit pe ale noastre„.

Eseul scris de Adele se termină într-o notă emoționantă, persoanală. „De fiecare dată când am întâlnit-o, ea a fost cel mai grațios, loial și amuzant icon. Ea strălucește atunci când cineva face o fotografie și ești orbit câteva minute bune după aceea. Însă este foarte clar că în toată acea strălucire, pe ea cu adevărat nu o afectează și nu o interesează nimic. Nu se teme de nimic și are exact acea atitudine potrivită pentru a fi autentică, a fi tot ceea ce este și ce va fi întotdeauna„.

Cine nu și-ar dori o prietenă precum Adele?

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK