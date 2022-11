Adela Popescu, schimb inedit de replici cu Radu Vâlcan: „O iau razna”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu îndrăgit de fani, iar cei doi se înțeleg tot mai bine pe zi ce trece. Au împreună o familie superbă, iar tachinările dintre ei sunt dovada că au un simț al umorului special. Cei doi obișnuiesc să facă glume des unul pe seama celuilalt, dar și să „dea din casă' când vine vorba despre relația lor.

Prezentatorea de la PRO TV și soțul ei și-au obișnuit fanii de pe rețelele de socializare cu atitudinea deschisă și foarte sinceră. Cei doi au avut un schimb de replici amuzant pe rețelele de socializare, dezvăluit chiar de artistă. Adela Popescu le-a povestit internauților că s-a confruntat cu o situație neașteptată și a „l-a luat la rost” pe soțul ei pe rețelele de socializare.

Vedeta a povestit că au fost în vizită la prietenii lor, Andreea și Cabral Ibacka și le-au dus o cutie cu prăjituri. Cu toate acestea, Adela a ascuns câteva dintre ele în mașină pentru a se bucura de ele când ajungea înapoi acasă. Totuși, când să se relaxeze cu un pahar de prosecco și o prăjitură bună, prezentatoarea TV nu și-a mai găsit cheile de la mașină, bănuindu-l pe Radu că le-a ascuns.

„Ați văzut că am fost în vizită la Andreea Ibacka și Cabral Ibacka. Educați cum suntem, nu ne-am dus cu mâna în f**d, ci am luat niște prăjituri. Înainte să coborâm am pitit câteva în portbagaj. Am ajuns acasă. Am culcat copiii. Am deschis o sticlă de prosecco cu gândul la prăjiturile mele. De 30 de minute caut cheia la mașină și nu o găsesc. O iau razna! Deci, ce-ai făcut cu cheia și unde mi-ai ascuns-o (n.r. către Radu Vâlcan)?

Radu Vâlcan: Cheia a fost unde este locul ei de obicei.

Adela Popescu: Nu este adevărat. Am căutat-o toată noaptea.

Radu Vâlcan: Nu, crede-mă! Ce interes aș fi avut? Eu oricum nu mănânc dulciuri!

Adela Popescu: Păi ca să nu mănânc eu, cred.