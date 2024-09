Adela Popescu, imagini surprinzătoare alături de copii. Cum a fost surprinsă vedeta: „Nu era în plan”

Adela Popescu s-a retras la țară, în satul natal, probabil din dorința de a retrăi momentele copilăriei. Vedeta a stârnit nostalgie în rândul admiratorilor ei, postând un video în care apare implicată în treburile gospodărești, reamintindu-le tuturor de simplitatea vieții de altădată.

Adela Popescu a ales să evadeze din agitația orașului și să-și petreacă câteva zile la țară, alături de părinți. Nu a plecat singură, ci împreună cu cei trei copii, care s-au bucurat să exploreze farmecul locurilor unde au crescut bunicii lor.

Adela Popescu a împărtășit cu fanii un clip în care arată cum s-a implicat în treburile casei. Deși mulți o vedeau ca pe cineva care nu s-ar ocupa de astfel de activități, vedeta a demonstrat că este o persoană modestă și că nu a uitat originile ei. Adela Popescu a cules struguri, a făcut must și, la final, s-a răsfățat cu o varză călită preparată tradițional și o pălincă oferită de mama sa. Actrița a mărturisit că această zi, petrecută în stil autentic, i-a adus multă bucurie.

„Nu era în plan, dar am prins culesul viei. Împreună, cu mic, cu mare, am cărat găleți cu struguri, am dat la lin, am băut must și la final ne-am omenit cu o varză călită cu ardei iute și țuică de prune. Chiar a fost o zi superbă”, a scris Adela Popescu pe pagina sa de Instagram.