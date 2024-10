Adda, mesaj emoționant pentru fiul ei, Alexandru, de ziua lui de naștere: „Asta e o calitate”

Adda și Cătălin Rizea l-au sărbătorit pe băiețelul lor, Alexandru, care a împlinit opt ani. Pentru a-i face ziua de neuitat, părinții i-au pregătit o surpriză specială: un tort adus direct pe terenul de fotbal, unde se afla alături de prietenii săi. Cu această ocazie, Adda a împărtășit pe rețelele de socializare un mesaj emoționant despre ziua în care a devenit mămică și cum acel moment le-a schimbat complet viața.

Artista este cunoscută nu doar pentru muzica ei, ci și pentru devotamentul față de familie. Ea și soțul său, Cătălin Rizea, formează un cuplu unit și se implică activ în creșterea lui Alexandru, încurajându-l să participe la diverse activități și sprijinindu-l necondiționat.

În mesajul publicat, Adda a reflectat asupra primelor clipe trăite alături de fiul lor, în urmă cu opt ani, mărturisind cât de recunoscătoare este pentru darul pe care l-a primit. Artista a subliniat că Alexandru a moștenit cele mai bune trăsături de la ambii părinți și a mulțumit divinității pentru tot ce a adus în viața lor.

Adda și Cătălin Rizea și-au surprins fiul cu o zi specială chiar înainte să împlinească 8 ani. Cei doi l-au dus la un meci de fotbal, unde echipa favorită a micuțului a ieșit învingătoare, aducându-i și mai multă bucurie. Alexandru este pasionat de fotbal, se antrenează regulat și face parte dintr-o echipă de juniori.

Adda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți de 8 ani și formează unul dintre cele mai longevive și îndrăgite cupluri din showbiz. Acest lucru a fost evident și în timpul competiției Asia Express, unde au făcut o echipă de neuitat. Recent, artista a dezvăluit câteva secrete din viața de cuplu, „trădându-l” într-un mod amuzant pe soțul său.

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de make-up. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri. Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident. Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia. Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru Cancan.