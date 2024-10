Adda, dezvăluiri surprinzătoare despre căsnicia de 8 ani cu Cătălin Rizea: „Degeaba mă chinui eu”

Adda și Cătălin Rizea sunt căsătoriți de 8 ani și formează unul dintre cele mai longevive și îndrăgite cupluri din showbiz. Acest lucru a fost evident și în timpul competiției Asia Express, unde au făcut o echipă de neuitat. Recent, artista a dezvăluit câteva secrete din viața de cuplu, „trădându-l” într-un mod amuzant pe soțul său.

Când vine vorba de organizare, Adda este foarte atentă la detalii și își dorește ca și restul familiei să fie la fel. Din păcate pentru ea, Cătălin nu este deloc pe aceeași lungime de undă, ceea ce îi creează frustrări cântăreței. În stilul său direct și plin de umor, Adda a povestit că soțul ei îi dă adevărate bătăi de cap când vine vorba de aranjarea hainelor și organizarea lucrurilor în casă.

„Eu nu îi cer părerea lui Cătălin, nu țin cont de părere lui atunci când vine vorba de ținute, de make-up. Niciodată nu îl întreb, mai degrabă îi cer părerea lui Alex. Copiii sunt foarte sinceri și am încredere că mi-ar spune dacă îmi stă bine cu ceva sau nu. În schimb, Cătă îmi dă teroare efectiv. Eu i-am pregătit lui absolut tot, frumos. Pentru că nu doar dulapul meu arată bine, ci și al lui și al lui Alex, fiul nostru. Eu i-am pus toate hainele pe nuanțe, pe degrade-uri. Are separat hainele albe și cele negre. Sunt foarte bine organizate, ca să poată soțul meu să își facă ținutele. Dar cu toate acestea, el face haos, evident. Degeaba mă chinui eu și le așez mereu, pentru că oricum nu am ce face și e dezastru. În plus, mă mai și întreabă mereu cu ce să se îmbrace, dacă merge aia cu aia. Tot timpul mă terorizează. Bine, deja lumea știe că eu am o problemă cu organizatul, cu curățenia. Vreau pe această cale să anunț că nu mai am doar 6 aspiratoare, ci acum am 7. Am mai achiziționat unul. Iar unuia i-am pus și nume, îl chemă Curățel. Acum aș mai vrea un robot din acela care fierbe tot, un steamer, ca să dezinfectăm totul”, a declarat Adda pentru Cancan.