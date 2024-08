Mesajul inedit transmis de ADDA la aniversarea a 10 ani de relație cu soțul ei: „Uneori îmi vine să-i dau în cap cu o tigaie, DAR…”

Fie că ai fredonat „Îți arăt că pot”, „Nu plânge, Ana”, „Lupii”, „Arde” sau „De dorul tău” – toate piese care au bătut timpul și au rămas semnătura ADDA, sau ai citit povestea pusă în paginile cărții „Cele 3 ADDA”, sau poate ai susținut-o în super-producțiile TV „Asia Express” sau „Te cunosc de undeva”, n-ai cum să nu te îndrăgostești de omul și artistul ADDA.

Adda este apropiată cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare și deseori le împărtășește acestora diferite momente din viața ei, atât personală, cât și profesională.

Artista a marcat împlinirea a 10 ani de relație cu soțul ei, Cătălin Rizea, transmițând un mesaj inedit, împreună cu mai multe fotografii de colecție în care apare alături de acesta, imagini pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

Cântăreața a continuat mesajul pe un ton amuzant, măturisind însă cât de mult își iubește partenerul de viață.

„Îmi spune că-s aeriană DAR mă întreabă unde este absolut orice, de parcă el nu locuiește în casă. Mă sună NON STOP să mă intrebe inclusiv de impactul delfinilor asupra oceanelor, dup-aia zice că eu vorbesc prea mult. Nu ratează nici un concert, nici un meci de-a lui Alex, DAR nici nasul meu cu cotu când doarme. De asta eu dorm doar pe partea stângă. Sunt pupăcioasă fix când n-are chef și îl apucă iubirea fix când am un moment de respiro – după o baie lungă, creme și vreau să stau la un serial. În brațele lui sunt acasă și în siguranță deși în somn pune un picior pe mine și mă turtește, în timp ce și câinii dorm pe mine. Îl iubesc cum nu credeam că pot iubi și îmi doresc să îmbătrânim împreună. La 80 de ani să ne amintim ce tâmpiți am fost și prin câte am trecut! La mulți ani, iubire!”, și-a încheiat artista mesajul.