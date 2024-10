Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost eliminați de la Asia Express. Actorii au părăsit competiția cu lacrimi în ochi

În ediția din 16 octombrie 2024 a emisiunii Asia Express – Drumul Zeilor, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost eliminați din competiție, o veste care i-a emoționat profund pe cei doi, făcându-i să izbucnească în lacrimi. Episodul 29 a adus tensiuni majore în Cursa pentru Ultima Șansă, unde s-au confruntat trei echipe puternice: Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu, dar și Ioana State și Mane Voicu.

Decizia privind cine va participa la cursa pentru ultima șansă a fost influențată de votul celorlalți concurenți, iar Ioana State și Mane au fost nominalizați. Această alegere a stârnit reacții controversate, în special din partea Ancăi Țurcașiu, care s-a arătat revoltată de nominalizarea făcută de Mihai Găinușă.

Eliminarea lui Adrian Nartea și a lui Cosmin Vîjeu a marcat sfârșitul parcursului lor în această aventură intensă, după ce au luptat cu determinare în fața provocărilor impuse de emisiune.

Competiția Asia Express – Drumul Zeilor s-a dovedit extrem de dificilă, iar participanții au avut de înfruntat probe solicitante în ediția din 16 octombrie 2024. Una dintre cele mai complicate provocări a fost construirea și înălțarea zmeielor, o sarcină care a pus la încercare îndemânarea și răbdarea tuturor echipelor. Fiecare zmeu rupt a atras o penalizare de cinci minute, ceea ce a reprezentat un obstacol semnificativ.

Unul dintre momentele memorabile ale ediției a fost atunci când toate echipele și-au pus costume de tigru, aducând o notă de amuzament într-o atmosferă plină de tensiune. Deși clipa a adus zâmbete, finalul a fost marcat de emoții intense, mai ales când s-a anunțat eliminarea echipei formate din Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu. Verdictul „zeului” roșu a confirmat că actorii au ajuns ultimii la Irina Fodor, care a fost și ea cuprinsă de emoție în fața discursului lor sincer și emoționant.

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost vizibil afectați, exprimându-și tristețea profundă pentru plecarea din competiție. Adrian a mărturisit cu lacrimi în ochi cât de mult a însemnat această aventură pentru el, descriind experiența ca pe una transformatoare, lăsând un „gol în suflet”. Deși gândul de a-și revedea familiile le-a adus o oarecare bucurie, despărțirea de ceilalți concurenți a fost extrem de dificilă.

În urma eliminării din competiție, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au transmis câte un mesaj referitor la experiența lor în Asia Express.

Și Cosmin Vîjeu și-a arătat recunoștința pentru experiența pe care a avut-o și tot ce a trăit în competiție.

„De când am acceptat propunerea lui Adi de a participa împreună la Asia Express, am simțit că am făcut o alegere excelentă! Vreau să-i mulțumesc din tot sufletul pentru această experiență incredibilă. Am învățat foarte multe de la el. Ești un om extraordinar, @adinartea. Asia Express? Este ca o armată pe care nu am făcut-o. Această călătorie m-a învățat să-mi depășesc orice teamă și orice limită. Sunt mândru de tot ceea ce am realizat pe Drumul Zeilor. Am fost echilibrați și am dat tot ce am avut mai bun la fiecare pas. A fost o experiență plină de variații, de la momente de agonie la cele de extaz și invers. Mi-a plăcut fiecare joc, fiecare probă și fiecare zi petrecută acolo! Mulțumesc @siminabrotoiu, familiei, prietenilor și tuturor celor care ne-au susținut și au trăit emoțiile alături de noi. Mulțumesc @adinartea pentru TOT. Mulțumesc @americaexpressromania pentru toate aceste trăiri! Mulțumesc întregii echipe de producție de la Asia Express.”, a spus Cosmin.