Adda, confesiuni emoționante despre lupta cu afecțiunile de care suferă: „Tratamentul mi-a salvat viața”

Adda le-a povestit fanilor săi în urmă cu un an care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă. Artista mărturisea că inițial i s-a pus un diagnostic greșit, dar după mai multe investigații, a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella și a anunțat atunci că va urma o perioadă îndelungată un tratament.

Cântăreața vorbește mereu deschis despre problemele ei de sănătate, iar în acest moment este foarte optimistă cu privire la rezultatul tratamentelor pe care le face.

„Acum mă simt bine. Tratamentul mi-a salvat viața. Mai am însă de făcut injecții până pe 3 ianuarie 2024, sper că atunci va fi ultima. Trebuie să le fac săptămânal și să nu depășesc șapte zile, pentru că acea substanță injectată se elimină din organism și iar o iau de la capăt”, a declarat artista pentru playtech.ro .

Adda a povestit că, din fericire, a descoperit din timp cu ce afecțiuni se confruntă și că, după ce inițial i s-a pus diagnostic greșit, a avut norocul de la întâlni medicul potrivit. Mai mult decât atât, doctorul este încrezător că, după terminarea tratamentului, ea va reuși să se recupereze complet.

„Când am aflat, la mine boala era spre a doua fază. Am descoperit-o oarecum din timp. Aveam erupții, oboseală mare, nu puteam respira, edeme. Făceam alergii și nimeni nu știa de la ce. Apoi au început celelalte simptome, paralizii, scăpam obiecte din mână, nu mai puteam folosi mâinile. Simțeam că e ceva în corpul meu care preia controlul. De mine se ocupă acum cel mai bun doctor din România pe boli parazitare, de la o clinică din Constanța, unde merg periodic. Are rezultate foarte bune cu pacienții lui. Toată lumea mi l-a recomandat. Medicul e pozitiv în ceea ce mă privește, că mă voi recupera complet”, a spus Adda pentru sursa citată.