EXCLUSIV – Delia: unică, puternică și extrem de nonconformistă în ELLE Februarie

Cred că nu mai trebuie să-ți fac cunoștință cu Delia. Este aceeași persoană plină de viață pe care o știai din trupa N&D de la începutul anilor 2000, însă cu o doză mai mare de umor, nebunie și libertate. Ea rămâne una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi din țară, atât prin muzica ei, cât și prin atitudine, look și stil. „Și în viața de zi cu zi sunt cam la fel, doar că mai dozată. Bineînțeles că pe scenă există o adrenalină, o altfel de energie mai amplificată. Nu mă prea cenzurez niciodată.”, povestește Delia mereu cu zâmbetul pe buze și cu capul în nori.

Având în vedere că piesele ei sunt dezinvolte, libertine și pe alocuri cu mesaje funny, dar și empowering (vezi Hai rămâi cu bine), am vrut să știu care e părerea ei despre lupta asta tot mai vocală a femeilor de pretutindeni în ceea ce privește drepturile lor. „Mă bucur foarte tare că generațiile noi sunt tot mai diferite de cele a părinților noștri, de exemplu. Tinerii sunt pozitivi, deschiși la minte și mult mai conștienți de ceea ce se întâmplă. Eu susțin echilibrul într-o societate.”, adaugă artista în discuția despre condiția și statutul femeii de astăzi.

Am vorbit și despre pregătirea ei în muzică și cât contează aceasta în dezvoltarea unui artist: „… eu nu consider că sunt sută la sută produsul școlii de muzică, cu toate că am absolvit un liceu de profil extrem de bun. Mă ajută însă, baza pe care mi-a dat-o școala și pe care am clădit mai apoi. Am un avantaj, dacă pot spune așa, față de alții care nu au studiat, fiindcă cunosc notele, altfel știu ce să cer instrumentiștilor, îmi dau seama mult mai ușor de niște detalii. În plus, pot să mă numesc compozitor în adevăratul sens al cuvântului, nu doar că știu să scriu niște poezii. Știi? În momentul în care cunoști o partitură muzicală, altfel sună.” Și are dreptate. Delia este un artist complex, extrem de stăpână pe sine și într-o ascensiune continuă. Nu obosește, nu se lasă și merge mai departe.

„Fiecare pas este o provocare, fiecare concert, fiecare spectacol. Atâta timp cât faci ceva din pasiune, nu are cum să nu existe emoție. Dar o provocare majoră ar fi dacă aș schimba domeniul. Pentru că în muzică sunt ca la mine acasă. Și e bine aici.” Te invit, așadar, să o descoperi pe Delia în noul număr de februarie al revistei ELLE.

Fotografii: Dan Beleiu.

Realizatoare: Domnica mărgescu și Cristina Crăciun.

Interviu: Ștefana Macovei.

Machiaj: Alexandru Abagiu/ national make-up artist LancÔme.

Coafură: Sorin Stratulat/ambasador Kérastase.

Asistent foto: Mirela Olariu.

Asistent stilist: Ioana Ieremia.

