Vă gândiți să deveniți părinți? La ce aspecte personale sau de cuplu e important să lucrați

Planul de a deveni părinți este unul complex. Poate că presupune întâi să vă asigurați partea profesională, că ați ajuns acolo unde vă doriți din punctul de vedere al carierei. Ori poate că sunteți dispuși să faceți cu rândul în ceea ce privește atingerea obiectivelor profesionale în timp ce vă ocupați și de alte lucruri importante pentru voi, de exemplu un copil.

Vreți întâi să aveți un loc al vostru, ori nu aveți nicio problemă să locuiți cu chirie sau o vreme cu părinții care să vă ajute și cu un bebeluș. Să fiți stabili într-un loc anume sau să lucrați la distanță și să călătoriți chiar și cu un copil mic. Versiunile sunt diverse, în funcție de fiecare cuplu, stil de viață, valori personale și ale relației. În același timp există și puncte comune la care e important să lucrați deoarece a fi părinte aduce provocări la care nu v-ați fi gândit niciunul.

Independența…

… financiară desigur că ia o piatră de moară de pe piept, căci a avea și a crește un copil costă. Iar pe măsură ce acesta crește, cresc și costurile mai ales dacă vă doriți o grădiniță sau o școală privată, să frecventeze diferite cursuri, să testeze sau să practice de performanță anumite sporturi. Independența mai merge și mână în mână cu autonomia, să pot să fac lucruri, să mă descurc, să nu am nevoie de cineva care să mă țină de mână la fiecare pas. Iar în creșterea unui copil uneori e necesar să fiți o echipă, să colaborați adecvat, alteori să existe independența, autonomia, capacitatea de a rezolva probleme și a lua decizii rapide și singuri.

Relaxarea

E greu, e obositor, mai ales dacă resursele externe sunt limitate. Cine vă mai poate ajuta cu copilul? Un părinte, o verișoară, un frate, o bonă, programul de la afterschool? Cereți ajutor sau aveți tendința să vreți să faceți singuri tot? Asta va fi de-a dreptul copleșitor când veți fi părinți. În plus, aveți nevoie să vă odihniți, să vă încărcați pentru a avea resursele cu care să faceți față celui mic. Voi ca adulți cum vă jucați? Cum vă raportați la distracție, joacă, relaxare? Nu uitați că joaca este activitatea care îi face plăcere copilului, este maniera prin care voi ca părinți vă conectați cu el. Dacă respingeți joaca, ce se întâmplă cu legătura invizibilă dintre voi, conexiunea emoțională?

Critica și exigența

Un om foarte critic și exigent cu sine va fi și un părinte foarte critic și exigent cu copilul său. Critica nu îl va motiva pe copil și nici nu îi va construi încrederea în sine sau stima de sine. Tu ai deveni mai încrezătoare și cu o bună părere despre sine dacă cineva apropiat, în care ai maximă încredere, ți-ar zice continuu că nu ești în stare, ești jalnică, nu poți sau ești de-a dreptul proastă? Exigența este sinonimă cu perfecționismul, iar să îi ceri copilului tău să fie perfect este cruzime.

