Tragica poveste de viata a lui Keanu Reeves

In urma cu aproximativ optsprezece ani, in 1999, a aparut „Matrix”, faimosul film SF care s-a bucurat de un succes nemaipomenit, castigand patru Premii Oscar. Pana aici, pare o poveste fericita. Insa nimeni nu stie sau nu si-ar imagina prin ce tragedii a putut sa treaca starul francizei, actorul Keanu Reeves.

Din pacate, pana la varsta de 53 de ani, actorul de origine libaneza a trecut printr-o serie de evenimente pe care o singura persoana nu ar avea cum sa le experimenteze intr-o viata. In ciuda tuturor acestor intamplari complet nefericite, Keanu a reusit sa lupte in continuare si sa nu se lase invins. Iata evenimentele care i-au schimbat radical viata actorului:

Keanu Reeves a avut parte de o copilarie grea

Inca din copilarie, Reeves a avut parte de numeroase dezamagiri si greutati din parte celor din jur, ba chiar din partea propriei familii. Conform spuselor actorului, tatal sau a abandonat familia cand el era doar un copil. Ca rezultat, mama lui s-a recasatorit de cateva ori, obligand familia sa se mute constant.

“Aveam o viata de vagabond”, a dezvaluit actorul reviste Parade in anul 2000. “Cumva ma obisnuisem cu acel stil de viata, devenise parte din mine. Nu ma puteam aseza la casa mea. Imi placea sa ma mut in locuri noi – fie ca inchiriam apartamente sau stateam la hoteluri. Apoi am implinit patruzeci de ani. Aceasta varsta este dificila, poate pentru ca realizezi ca esti un adult. Asa ca mi-am cumparat propria mea casa. Imi doream acest lucru demult.”

Cel mai bun prieten al lui a murit din cauza unei supradoze de droguri

Lui Keanu nu ii place sa dea prea multe interviuri, dar cand a aprut ocazia de a vorbi despre cel mai bun prieten al sau, River Phoenix, a reusit sa spuna cateva vorbe frumoase, dar nimic mai mult. Conform “The Telegraph”, cei doi au facut cunostinta la filmarile pentru filmul “I Love You to Death” si ulterior au devenit foarte apropiati, in timp ce incepusera sa filmeze pentru “My Own Private Idaho”.

“Este un film frumos”, a spus Reeves pentru revista Rolling Stone in 2000. “Si singuratic. Modul in care el ajunge pe strazi. Pantofii lui. Un strain care il ajuta sa se ridice “. Cand a fost intrebat despre prietenia lor, care s-a sfarsit abrupt in anul 1993 cand Phoenix a murit de o combinatie letala de droguri, Keanu nu a dezvaluit mai mult decat era necesar.

“Imi placea compania lui. Foarte mult, si ii admiram mintea, spiritul si sufletul lui. Aduceam reciproc la suprafata ce era mai bun din noi. Era un ganditor foarte original”. Phoenix avea doar 23 de ani cand s-a stins din viata.

Si-a pierdut fiica si iubita

Spre sfarsitul anilor ’90, se parea ca totul mergea foare bine pentru Keanu Reeves. Intalnise o tanara pe nume Jennifer Syme. In anul 2000, cuplul deja astepta venirea pe lume a primului lor copil. Tragedia a fost ca fetita lor, Ava, a fost nascuta neinsufletita, la opt luni. Se pare ca moartea copilului lor a avut un impact negativ asupra relatiei, aceasta urmand sa se incheie curand. In anul 2001, Jennifer a suferit un accident puternic de masina, in urma caruia a murit.

Dupa aceasta serie de evenimente absolut cumplite, Reeves nu si-a mai putut mentine calmul si a clacat intr-un interviu pentru revista “People”: “Nu este corect! Este absurd! Jalea isi poate schimba forma, dar nu se termina niciodata. Oamenii au preconceptia asta ca poti sa faci fata situatiei si sa spui ca ai trecut peste ea si ca esti mai bine. Este complet gresit. Cand oamenii pe care-i iubesti nu mai sunt, ramai singur. Imi este dor sa fiu parte din vietile lor si ei sa fie parte din viata mea. Ma intreb cum ar fi prezentul daca ei ar mai fi aici- ce am fi facut impreuna. Imi lipsesc toate lucrurile grozave care nu se vor mai intampla niciodata.”.