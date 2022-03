Tinerii din Suceava, care s-au dus în Kiev să vadă dacă e război, au revenit acasă. Ce au povestit: „Nu m-am întâlnit cu niciun rus”

Cristi şi Samuel sunt doi tineri din judeţul Suceava care au plecat în Ucraina pe cont propriu pentru a se convinge dacă este război, deoarece nu credeau relatările din presă.

Cristi lucrează într-o cafenea dintr-un sat din apropiere de Suceava, iar de când a început războiul, s-a mobilizat şi a ajutat ucrainenii care treceau graniţa în România pe la Siret. Samuel este frizerul și prietenul lui şi împreună au decis să plece pe cont propriu la Kiev, dorind să vadă dacă lucrurile prezentate la știri sunt așa și în realitate.

„Ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina să vedem care-i situaţia de acolo, dacă e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Erau oameni cu copiii, cu câini pe care îi scoteau la plimbare, cu bicicletele cu care se plimbau, într-adevăr nu erau la fel de mulţi oameni precum ar fi trebuit să fie, dar erau oameni pe acolo”, a povestit Cristi, citat de Observator News.

Primele semne că lucrurile sunt departe de a fi normale au apărut atunci când au vrut să se cazeze. Ucrainenii nu se aşteptau la turişti şi totul e închis, așadar s-au văzut nevoiți să doarmă în maşină, nemâncaţi, pentru ca ulterior să realizeze că se află, cu adevărat, într-o zonă de război.

„Undeva pe la ora 10 s-a dat o rachetă undeva, s-a auzit o bubuitură foarte mare, au început sirenele să sune şi o mai sunat toată noaptea am auzit sirenele. O început să se audă bombe, împuşcături, am dat cu maşina cu spatele între nişte copaci, într-o pădurice, am stat acolo ascunşi. Se bombardează! Uite sat fărâmat aici-şa. Un sat întreg e fărâmat aici. Uite aici maşini fărâmate, maşini fărâmate de bombe, o biserică fărâmată”.

„Era totul distrus, în plus de asta când ne-a oprit soldatul la un checkpoint şi i-am dat paşapoartele o început să se bombardezele chiar lângă noi. Soldatul după ce a ajuns în şanţ ne-a făcut şi nouă semn, am fugit şi noi acolo, ne-am ascuns, am stat vreo zece minute acolo”, au mai declarat cei doi pentru sursa citată.

Cristi şi Samuel au revenit în România

Cei doi au stat cinci zile în Ucraina, au văzut cu ochii lor ce se întâmplă, iar acum par convinși că războiul este real. Au însă și un regret, dar au promis că vor continua să ajute refugiaţii din Vama Siret.

„Aş putea spune curaj, cu puţină prostie. S-au auzit foarte multe bombardamente. S-a simțit pericolul. A fost un sentiment …nu pot să-l descriu. De multe ori stăteam şi mă gândeam de ce am venit aici? Chiar e război”, a declarat Cristi pentru Observator News. „E război, dar nu aşa de grav cum se spune”.

„În Kiev am mâncat acolo în centru, în satele vecine am văzut că acolo ar fi ceva, dar nu ştiu. Eu nu m-am întâlnit cu niciun rus. Eu nu am văzut cu ochii mei şi până nu văd”, a mai spus și Samuel.

Cei doi mai declară că au fost totuși impresionați de situația gravă de acolo și că au de gând să ajute în continuare refugiaţii din Vama Siret.

Foto: Facebook

