Tiffany Hsu, despre modă, buying și noul street style

Tiffany Hsu este o figură cunoscută în lumea modei pentru job-ul ei, râvnit de tinere de pe tot globul, dar și pentru stilul ei personal inconfundabil, modern, clasic, dar în același timp avangardist. Contul ei de Instagram, @handinfire, este cartea de vizită cu ajutorul căreia reușește să inspire zilnic peste 118.000 de oameni.

Tiffany este o persoană caldă, calmă, chiar dacă este mereu în mișcare, căutând noi oportunități & noi designeri. La prima vedere, oricine ar spune că job-ul ei este o joacă de copii, dar în realitate Tiffany depune o muncă imensă, este mereu pe drumuri la Săptămânile Modei (care în ultima vreme s-au transformat în adevărate luni ale modei), iar responsabilitatea de a alege mereu acele piese vestimentare care vor vinde este foarte mare, pentru că, în afară de fler, trebuie să și studiezi foarte mult piața de modă din întreaga lume. Dar restul secretelor despre munca de buyer te las să le afli chiar de la Tiffany Hsu.

ELLE: Care a fost primul tău contact cu lumea modei?

TIFFANY HSU: Inițial mi-am dorit să devin designer vestimentar; momentul-cheie a avut loc la vârsta de 16 ani, când am văzut într-o poză o colecție semnată John Galliano. Cred că, odată ce îți atrage atenția această industrie, imediat descoperi ceea ce ți se potrivește și ce te pasionează cel mai tare.

ELLE: Cine îți influențează stilul vestimentar?

T.H.: David Bowie și Cher sunt inspirația mea în modă, datorită stilului lor inovator – amândoi au fost spirite libere, lipsite de teamă, două elemente care ar trebui să fie mereu prezente în acest domeniu.

ELLE: Urmezi un set de reguli atunci când faci achiziții pentru Mytheresa?

T.H.: Scopul nostru la Mytheresa este de a le oferi clienților cea mai bună selecție de produse de lux, în timp ce atribuțiile mele specifice de Fashion Buying Director se concentrează în mare parte tot pe acest obiectiv. Să aleg în mod constant cele mai bune produse și cele mai moderne piese nu e doar interesant, ci presupune și multă muncă, bazată pe analize ample. Mă face cu adevărat fericită să pot transpune viziunea designerului în versiunea site-ului nostru și să construiesc astfel o afacere de impact. De asemenea, îmi face mare plăcere să pot lucra împreună cu designeri la colecții-capsulă în exclusivitate, motiv pentru care am dezvoltat această ramură, de-a lungul timpului, la Mytheresa.

ELLE: Care a fost parcursul tău până la poziția de fashion buyer al unuia dintre cele mai căutate site-uri de modă?

T.H.: Am părăsit liceul cu internat la 17 ani, mi-am luat portofoliul și m-am dus la Londra pentru a aplica la Central Saint Martins. Le-am spus părinților mei că m-am mutat numai după ce am fost acceptată la facultate. A fost copleșitor la început, dar acela a fost punctul de pornire pentru tot ceea ce a urmat în cariera mea. Nu am avut o educație academică în domeniul afacerilor, dar mi-am construit cariera pe baza învățăturilor și experiențelor proprii. Am lucrat la magazinul Feathers mai întâi, ca asistent de vânzări, iar ulterior ca manager. După ce am terminat studiile, echipa m-a rugat să rămân și să asist la procesul de buying. De acolo, am plecat în Hong Kong, pentru a colabora cu Lane Crawford în echipa de achiziții, revenind apoi la Londra cu scopul de a lucra la Selfridges, în același departament. În final, am ajuns la Mytheresa în calitate de Buying Director.

ELLE: Care sunt cele mai importante aptitudini pe care ar trebui să le aibă un curator, un buyer?

T.H.: Imaginea strălucitoare a business-ului nu coincide neapărat cu realitatea – este necesar să fii pasionat, concentrat și pregătit pentru a lua decizii rapide. Lumea buying-ului se află într-o continuă schimbare și implică extrem de multă responsabilitate în ceea ce privește analiza, rapoartele, bugetul și cantitățile cumpărate. Trebuie să fii intuitiv cu privire la ceea ce își va dori cumpărătorul, să realizezi cea mai bună selecție, ținând cont și de ceea ce va fi profitabil pentru business.

ELLE: Ce sfat ai da cuiva care aspiră la o poziție similară cu cea pe care o ocupi?

T.H.: Trebuie să fii pasionat, dispus să investești timp și efort în job-ul tău și să călătorești mereu. Sunt foarte multe avantaje pe care ți le oferă acest job, dar trebuie să muncești enorm, să fii ambițios și concentrat non-stop. La început, este important să înveți câte ceva de la toți cei din jurul tău și să fii pozitiv și energic, indiferent de sarcinile pe care le primești.

ELLE: Ce îți place cel mai mult la acest job?

T.H.: În ultimii trei ani, business-ul s-a triplat, am lansat o mulțime de noi proiecte și colecții în exclusivitate în colaborare cu partenerii noștri, lucru care mă face foarte mândră. Îmi aduce multă satisfacție să văd compania dezvoltându-se, și pe mine alături de ea.

ELLE: Cum știi ce își doresc clienții tăi să poarte pentru un întreg sezon?

T.H.: Suntem conștienți că femeia tipică Mytheresa are multe substraturi: apreciază luxul, noutățile, stilul practic, dar șic, și o gamă largă de produse din care să aleagă. Totodată, am observat evoluția cumpărătorilor noi și deja existenți de-a lungul anilor, fapt care ne ajută să înțelegem ceea ce își doresc și de ce se întorc la noi. Avem o echipă incredibilă, care analizează datele din spatele cumpărăturilor, pentru a identifica tipare și a descoperi brand-urile cele mai căutate, precum și reacțiile la colecțiile exclusive și la firmele nou introduse. Cu ajutorul acestor informații, modificăm și îmbunătățim în mod constant achizițiile, cu scopul de a suplini nevoile femeii Mytheresa și de a-i oferi cea mai bună selecție de produse.

ELLE: Ce crezi despre fenomenul street style? Cum influențează el lumea modei?

T.H.: Cred că acest fenomen începe să se domolească, în comparație cu anii precedenți. Există, cu siguranță, o reîntoarcere la piese clasice precum o jachetă din piele Loewe, o pereche de pantaloni din denim Re/Done ori statement-uri de tipul unor ghete vechi Celine, combinate, desigur, cu accesoriile must have ale sezonului, precum geanta de fâș Maison Margiela. Am impresia că revenim la perioada de început a acestui fenomen, când nu era vorba numai despre a purta ținute luate direct de pe podium, ci mai degrabă despre o reinterpretare cu o tușă personală.

ELLE: Crezi în moda sustenabilă? O vezi ca pe o politică ce poate fi implementată la scară largă?

T.H.: Am văzut, cu siguranță, o schimbare în industrie și o îndreptare către sustenabilitate, iar, în același timp, cumpărătorii sunt mai interesați de brand-urile care le oferă astfel de produse. Cred că planeta este acum în atenția noastră mai mult ca niciodată – designerii sunt inspirați să pună în lumină ecologia, precum și să privească natura ca pe o muză, pentru frumusețea ei. Pentru mulți designeri sustenabilitatea nu este doar un trend, ci este parte din identitatea brand-ului, bazându-și colecțiile pe ea. Am introdus, de exemplu, anul trecut, Nanushka, un brand ce oferă produse din piele ecologică foarte frumoase, fără a sacrifica stilul sau utilitatea.

ELLE: Unde te vezi peste zece ani?

T.H.: Iubesc ceea ce fac și abia aștept să văd încotro se îndreaptă industria în următorii ani. Atâta timp cât descopăr mereu noi designeri super-talentați și piese vestimentare interesante, mă declar mulțumită!

Citește și:

Operațiunea Dulapul cu Leonie Hanne

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro