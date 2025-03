Tot mai mulți candidați aplică pentru un nou loc de muncă. Numărul mediu de aplicări / job a ajuns la 45,4, în creștere cu 15% față de anul trecut

„Pe toți indicatorii măsurați, este evident că interesul candidaților pentru a-și găsi un loc de muncă este mai mare decât anul trecut. A crescut nu doar numărul de aplicări, dar și numărul de candidați nou intrați în platformă care se află în căutare activă de joburi. Prin urmare, a crescut, implicit, și numărul mediu de aplicări / job. De la începutul anului și până acum, au fost create aproape 46.000 de conturi noi de candidat, ceea ce înseamnă o evoluție de 19% față de 2024″, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Domeniile spre care au mers cele mai multe aplicări au fost retail-ul, serviciile, call center / BPO, servicii financiare, IT / telecom și turism. Mai puțin aglomerate au fost sectoare precum sport / beauty / spa, educație / training, entertainment sau imobiliare. „În contexte precum cel pe care îl traversăm acum, în care cresc semnificativ și numărul de candidați noi, și numărul de aplicări, vedem că atenția se îndreaptă în primul rând către domeniile care oferă cele mai multe joburi. Pentru că vor să își crească șansele de a-și găsi un loc de muncă se duc către acei angajatori care au cele mai multe poziții deschise. În plus, au mai multă încredere în industriile care își continuă planurile de expansiune chiar și în momentele în care piața este dominată mai degrabă de prudență”, explică Bogdan Badea.

Din această perspectivă, domeniile care au cel mai mare număr de joburi postate de la începutul anului sunt retail, servicii, transport / logistică, industria alimentară, call center / BPO și turism. IT-ul, deși este un sector care se regăsește în topul preferințelor candidaților, nu mai ajunge decât pe locul al 9-lea în ceea ce privește noile locuri de muncă scoase în piață de angajatori.

Cele mai multe aplicări continuă să vină dinspre segmentul de vârstă 25-35 de ani, urmat de categoria 18-24 de ani și apoi 36-45 de ani, în timp ce grupele de vârstă 45+ și 18- aduc cele mai mici volume de aplicări. Filtrând rezultatele în funcție de nivelul de carieră al candidaților, cei mai mulți vin din zona entry-level (0 – 2 ani de experiență), iar clasamentul continuă cu mid – level (2 – 5 ani de experiență), fără experiență și, la distanță considerabilă față de primele două categorii, se află seniorii (peste 5 ani de experiență) și managerii. „O altă specificitate care apare cu recurență atunci când numărul de joburi disponibile în piață se plafonează, dar crește numărul de aplicări este că vedem o intenție mai mare de schimbare a jobului în rândul candidaților aflați la baza organigramei – fie angajați fără experiență, fie angajați pe poziții care nu au o specializare anume. Managerii, specialiștii, dar și candidații care au trecut de 45 de ani sunt, în astfel de perioade, mai stabili decât ceilalți și fac o schimbare de carieră doar dacă primesc o ofertă care să le întrunească toate criteriile profesionale, nu doar în ceea ce privește salariul, dar și în legătură cu oportunitățile de creștere, echilibrul dintre viața personală și cea profesională sau mediul în care ar urma să lucreze”, mai spune Bogdan Badea.

Creșterea generală a numărului total de aplicări și numărului mediu de aplicări / job se aplică joburilor din România și celor remote, dar nu este valabilă și pentru locurile de muncă postate de angajatorii din afara. Acestea mențin cel mai scăzut interes din partea candidaților, cumulând, până acum, doar 1% din numărul total de aplicări aferente anului 2025.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste 23.000 de locuri de muncă.

