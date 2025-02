Ispitele cosmetice ale lunii februarie 2025 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Răsfață-te cu parfumuri rafinate, formule eficiente pentru îngrijirea tenului și a corpului, și mizează pe un machiaj în tonuri intense.

Chanel make-up

Colecția de machiaj Chanel pentru primăvară-vară 2025 cucerește cu nuanțe îndrăznețe și finisaje unice. Fardurile de pleoape și creioanele de ochi intensifică privirea, în timp ce ROUGE COCO BAUME SHINE înfrumusețează buzele. Nuanțele fresh de lac de unghii completează efectul, iar pudra iluminatoare în ediție limitată Jeux De Lumières dezvăluie strălucirea tenului.

Couture

Rabanne FAME The Couture Edition: un parfum excepțional în ediție limitată care surprinde și amplifică codurile legendare ale modei lui Rabanne într-un nou amestec captivant. Notele de top de tămâie aduc rafinament, în inima parfumului găsim tonuri delicate de iris, iar la bază vanilia conferă căldură acestui parfum sofisticat, de legendă.

Machiaj personalizat

Paleta Jublien Beauty îți oferă tot ce ai nevoie pentru un look perfect. Include trei nuanțe pentru machiajul ochilor, dar și pentru contouring, blush și iluminator. În plus, pe site-ul brand-ului, o poți personaliza, alegând chiar tu nuanțele pe care ți le dorești și care ți se potrivesc. Disponibilă pe jublienbeauty.com.

Acțiune nocturnă

Gama Wella Professionals ULTIMATE REPAIR se îmbogățește cu un nou produs revoluționar: serul de noapte. Vorbim despre un ser pentru toate texturile de păr, care a fost conceput pentru a repara și proteja părul peste noapte și care acționează activ ca să obții dimineața o podoabă capilară cu aspect neted și strălucitor.

Note puternice

Apa de parfum Carolina Herrera Very Good Girl Elixir este o explozie de cireșe negre senzuale, migdale amare, tuberoză, trandafir roșu îndrăzneț și vanilie strălucitoare. Un amestec fructat și floral, cea mai nouă creație parfumată din linia Good Girl este ținută într-un stiletto cu degrade roșu spre negru, cu accente aurii strălucitoare.

Esențiale

Setul Jorgobé Everyday Essentials combină crema echilibrantă White Tea Balancing Cream și serumul Niacinamide Serum, pentru a oferi pielii îngrijirea zilnică de care are nevoie. Formula bioactivă a cremei reduce producția de sebum și calmează pielea, în timp ce serumul uniformizează nuanța și minimizează porii. Disponibil pe bilenegre.ro.

Îngrijirea scalpului

Studiile arată că apariția mătreții și problemele scalpului afectează 50% din populația din întreaga lume. Moroccanoil a lansat o gamă completă de produse pentru îngrijirea scalpului, care conține șampon și balsam pentru echilibrarea pielii, exfoliant purificator și tratament revigorant împotriva răririi părului. Produsele sunt disponibile pe topline.ro.

For him

Apa de parfum Viktor & Rolf Spicebomb Dark Leather este o experiență olfactivă masculină complexă și îndrăzneață. Mai întâi, ies în evidență notele picante de piper negru și nucșoară. Scorțișoara se îmbină apoi cu tămâia pentru a crea un amestec bogat urmat de tonurile intense de piele și tutun.

Pentru un ten sănătos

Accesoriul pentru masaj facial din colecția Notino Spa va deveni în scurt timp indispensabil pentru rutina ta de înfrumusețare. Masajul regulat oferă tenului o serie de beneficii: mărește elasticitatea și fermitatea pielii, atenuează ridurile, ameliorează microcirculația la nivelul tenului, detensionează mușchii feței și ajută la înlăturarea celulelor epiteliale moarte.

Note florale

Apa de parfum Lancôme La Vie Est Belle Rose Extraordinaire dezvăluie frumusețea, gingășia și puterea de seducție a iconicului trandafir de Damasc. Notele florale ale acestuia se îmbină armonios cu tonurile de top de bergamotă și ulei de portocale, baza fiind compusă din ambroxan cu tentă moscată, mușchi lemnos și iris.

Charlize Theron, noua imagine Dior Capture

După o colaborare de peste 20 de ani cu casa Dior, Charlize Theron a fost numită noua ambasadoare Dior Capture, gama iconică de îngrijire a pielii, reinventată în acest an. Alegerea a fost una cât se poate de firească, dat fiind faptul că actrița reflectă perfect valorile colecției: putere, feminitate și frumusețe atemporală.

Un păr strălucitor

Gama OGX® Brazilian Keratin Smooth nu numai că ajută la combaterea electrizării părului, dar oferă și o hidratare profundă și un finisaj moale și strălucitor. Formula sa cu ulei de cocos, ulei de avocado, unt de cacao și proteine de keratină braziliană este rețeta unui păr puternic și cu o strălucire intensă.

Efect reparator

Conținutul de calciu din apă poate afecta și mai mult părul tău deja sensibil, suprasolicitat și decolorat. Kérastase Première Concentré Décalcifiant Ultra-Réparateur conține acizi puri ce reduc acumulările excesive de calciu și nu numai – gelul pătrunde în profunzime, reparând părul din interior spre exterior, și elimină aspectul tern și lipsit de viață.

Combate căderea părului

Brand-ul de haircare Nioxin® a lansat primul său șampon activ contra căderii părului, un produs special formulat pentru a trata căderea părului în 12 săptămâni. Cu Nutractive Complex™, un amestec unic de cofeină, niacinamidă și tehnologia patentată Sandalore™, formula acestuia întărește părul de la rădăcină și combate căderea părului prin simpla spălare.

Tratament eficient

Clarins Super Restorative Rose Radiance Cream combate semnele de îmbătrânire asociate schimbărilor hormonale. Formula sa conține un complex de luminozitate ce uniformizează tenul și revitalizează pielea. Îmbogățită cu extracte de mătase organică, crema acționează asupra slăbiciunii pielii cauzate de menopauză, având un puternic efect de lifting, pentru o piele redensificată și fermă.

Acoperire perfectă

Fondul de ten YSL ALL HOURS FOUNDATION are acum o nouă formulă, cu 77% ingrediente de îngrijire și un complex de acid hialuronic ce lasă tenul hidratat, în timp ce extractul de iasomie are efect anti-oboseală. Asigură acoperire perfectă, uniformă, rezistentă la transfer și apă și oferă protecție solară ridicată împotriva razelor UVA.

Haircare tech

FOREO, liderul mondial în domeniul beauty-tech, revoluționează piața produselor de îngrijire a părului cu LUNA™ 4 hair. Combinând masajul cu LED de lumină roșie cu pulsațiile T-Sonic™, acest aparat revoluționar pentru scalp trezește la viață foliculii de păr obosiți, curățând profund scalpul în timp ce masează și stimulează creșterea părului.

Ingrediente naturale

Completează-ți ritualul de îngrijire cu untul de mâini SABON, acum cu formulă nouă, îmbunătățită cu trei extracte botanice organice: shea, mango și cacao, pentru un efect intens de hidratare și hrănire a pielii mâinilor. Formula sa vegană, cu 96% ingrediente naturale, va avea grijă de mâinile tale, mai ales în sezonul rece.

Ediție limitată

L’Oréal Professionnel SteamPod 4 Glacial Utopia este o placă profesională pentru coafarea și îngrijirea părului. Tehnologia de abur brevetată asigură un flux continuu de abur uscat de 0,8 g/min pentru un păr vizibil mai neted. Alte avantaje sunt controlul termic inteligent și setul de trei piepteni pentru optimizarea aburului.

Mai mult decât hidratare

Crema OBAGI ELASTIDERM® Lift Up & Sculpt Facial Moisturizer are rolul de a sculpta vizibil conturul facial, conferind fermitate pielii, în doar șase săptămâni. Formula sa include complexul brevetat Bi-Mineral Contour Complex™, o combinație de zinc, cupru și acid malonic, care susține activ producția de elastină, și acidul poliglutamic (PGA). Disponibilă pe obagi.ro.

