Romanian Jewelry Week (ROJW) la a șasea ediție

Între 1–5 octombrie 2025, Bucureștiul găzduiește cea de-a șasea ediție a Romanian Jewelry Week (ROJW), cel mai important eveniment dedicat bijuteriei contemporane din România și unul dintre cele mai vizibile din Europa de Est.

Peste 270 de designeri din 40 de țări vor transforma capitala într-un hub internațional al creativității, inovației și poveștilor purtate în bijuterii pentru cea de-a șasea ediție Romanian Jewelry Week. Locația centrală a evenimentului este Biblioteca Națională a României, iar programul se extinde la Muzeul de Artă Recentă și AlbAlb.

Evenimentul Romanian Jewelry Week debutează miercuri, 1 octombrie, la ora 18:00, cu vernisajul oficial, festivitatea de premiere și un preview exclusiv al târgului de bijuterie contemporană ROJW VI, care își va desfășura ediția completă pe 4 și 5 octombrie.

Invitatul special al ediției Romanian Jewelry Week 2025 este Sławomir Fijałkowski – designer, curator și profesor polonez, cu peste trei decenii de experiență între arta bijuteriei, design și industrie. Alături de el expun câștigătorii premiilor ROJW 2024: Yoonjung Choi (Coreea de Sud), Isabelle Azaïs (Belgia) și Antal Zilahi (Israel). Evenimentul reunește și expoziții internaționale de prestigiu, precum SCHMUCKmuenchen și Legnica Jewellery Festival SILVER, dar și colective inovatoare ca AdOC, Precious Collective, Assamblage Contemporary School sau Slovenian Jewelry Week, Global Creative Graduate Show, Institute Jeanne Toussaint – Belgium, Precious Collective, The Sense of Beauty Gallery și Unnecessary Jewelry.

Momente în spații speciale

Această ediție Romanian Jewelry Week include și o expoziție aniversară Agora by David Sandu – celebrând 20 de ani de creație și 15 ani de la fondarea Assamblage, cu vernisajul pe 2 octombrie, la Muzeul de Artă Recentă.

Programul Next Generation by BT – Banca Transilvania susține în exclusivitate o secțiune specială de burse destinate tinerilor designeri de bijuterie contemporană din România, într-un program de promovare și educație antreprenorială.

La AlbAlb – 7 ani are loc un brunch aniversar și lansarea colecției Monom, pe 4 octombrie, de la ora 11:00.

HARTA ȘI PROGRAMUL OFICIAL ROMANIAN JEWELRY WEEK 2025

1. Biblioteca Națională a României – Locație principală Romanian Jewelry Week

Biblioteca Națională a României va găzdui expoziția centrală Romanian Jewelry Week pentru începând cu 1 octombrie 2025, precum și o secțiune specială de târg cu vânzare în perioada 4-5 octombrie 2025, cu peste 270 designeri și mii de exponate de bijuterie contemporană.

Program de vizitare – 1 octombrie 18.00 – 20.00, 2-5 octombrie 11.00 – 20.00.

Intrarea în primele 3 zile de eveniment este liberă, iar biletele de intrare pentru târgul de bijuterie contemporană din 4 și 5 octombrie sunt disponibile în rețeaua Iabilet.ro.

Evenimente speciale

Pe 1 octombrie, de la ora 18:00 la 21.00 au loc vernisajul oficial, festivitatea de premiere și un preview exclusiv al târgului de bijuterie Romanian Jewelry Week.

Premiile Romanian Jewelry Week 2025 vor fi acordate de un juriu internațional de prestigiu: directori de muzee, curatori și specialiști din întreaga lume, reprezentând instituții precum Ilias Lalaounis Jewelry Museum (Atena), Museum of Arts and Design (New York), Handwerk & Design, Legnica Silver Festival, Inhorgenta, și multe altele, dar și galerii și reviste internaționale de prestigiu.

Pe 2 octombrie de la 11:00 la 20:00 poate fi vizitată expoziția Romanian Jewelry Week VI – intrarea este liberă.

Panel de conferințe
De la 14.00 – 15.30 poți participa la Craft your Artist Statement – un workshop susținut de Jennifer Altmann (SUA) – participare pe bază de înscriere prealabilă.
De la 15.40 la 16.40 are loc SCHMUCKmünchen at Handwerk & Design – The Annual Summit of Jewellery Art in Munich – Andrea Eisenschink și Claudia Lassner (Germania)
De la 16.40 la 17.20 este programat evenimentul Different from others. What makes contemporary jewelry so special? – Anna Wójcik (Polonia)

Pe 3 octombrie, de la 11:00 la 20:00, poate fi vizitată expoziția Romanian Jewelry Week VI – intrare liberă.

Panelul de conferințe al zilei la Romanian Jewelry Week debutează de la ora 15.00 la 16.00 cu Next Generation by Banca Transilvania – From Idea to Income: Funding Options for Creatives – Oana Năsui (Romania). De la ora 16:00 are loc Around the World of Contemporary Jewelry: A Talk By Journalist Jennifer Altmann (SUA).

De la 16.35 la 17.15 – Muriel Piaser vorbește despre Democratization of the Fine Jewelry in the Fashion Industry (Franța); iar de la 17.15 la 18.00 – Brussels Jewellery Week: what next? – Sandra Kleimberg, President of Les Brucelles association (Belgia).

Pe 4-5 octombrie poți vizita, între orele 11:00 și 20:00, târgul de bijuterie contemporană Romanian Jewelry Week. Intrare pe bază de bilet – https://www.iabilet.ro/bilete-romanian-jewelry-week-2025-115026/

La Muzeul de Artă Recentă, pe 2 octombrie, de la ora 19:00 se deschide Agora by David Sandu. Aniversare 20 de ani. Aceasta este o expoziție personală semnată David Sandu, care aniversează două repere esențiale din cariera sa: 20 de ani de creație și promovare a bijuteriei de autor și 15 ani de la fondarea Assamblage Școala de Bijuterie Contemporană. Alături de Ioana Andrei, partenera de business de la început în construcția acestei mișcări artistice, David Sandu aduce în fața publicului o colecție de lucrări cu profundă încărcătură simbolică și artistică. Intrarea este liberă. Expoziția este parte a Romanian Jewelry Week 2025.

AlbAlb – Aniversare 7 ani de AlbAlb & lansarea colecției aniversare Monom x AlbAlb

Dedicat exclusiv creatorilor români, magazinul AlbAlb promovează o selecție generoasă de produse de design cu un accent special pe bijuteria de autor. Oferta AlbAlb cuprinde piese statement, de la bijuterii din metale prețioase cu un design contemporan, la piese avangardiste printate 3d sau bijuterii rafinate din porțelan fin. Vizitează magazinul pe 1-3 octombrie de la ora 11:00 la 19:00, și pe 4-5 octombrie de la 11:00 la 18:00. pe 4 octombrie, la ora 11:00 – are loc un brunch aniversar 7 ani de AlbAlb & lansarea colecției aniversare Monom x AlbAlb

Programul complet al Romanian Jewelry Week 2025 pe: www.romanianjewelryweek.com

Singureni Manor Polo Cup 2025: România, între Queens Cup și St. Moritz

Foto: Romanian Jewelry Week

