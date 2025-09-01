Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august

Libertatea a fost cel mai citit site de știri în luna august, continuându-și dominația în online-ul românesc.

Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august

Libertatea.ro continuă să domine peisajul online românesc, ocupând prima poziție în topul site-urilor din țară în luna august 2025. Conform datelor oficiale furnizate de BRAT, site-ul a înregistrat peste 7,3 milioane de utilizatori unici și 49,5 milioane de afișări, menținându-și astfel poziția de lider de necontestat.

Așadar, Libertatea a fost numărul unu în topul general, al tuturor categoriilor, în luna august 2025, în ceea ce privește numărul total de utilizatori unici, cu peste 7,3 milioane. Este vorba despre o performanța impresionantă, dat fiind faptul că, în topul BRAT pentru august 2025, Libertatea.ro a depășit site-urile de știri ale unor televiziuni renumite precum Digi24 și ProTV. Această realizare confirmă tendința observată și în luna iulie, când Libertatea a ocupat, de asemenea, prima poziție în clasament.

Grupul Ringier, lider incontestabil în piața media din România

Ringier România își consolidează poziția de lider în peisajul media online autohton. În august 2025, grupul a atins un total impresionant de 13,3 milioane de utilizatori unici. Pe parcursul întregului an 2025, Ringier a dominat clasamentul lună de lună, cu o medie remarcabilă de 14,9 milioane de utilizatori unici.

Dominația Libertatea se reflectă și în publicațiile Ringier dedicate segmentului de lifestyle feminin, în care Ringier România excelează în mod special, deținând o cotă de piață de 70%. Brand-urile sale ocupă primele trei poziții în preferințele publicului feminin: astfel, Viva.ro este lider cu 2,1 milioane de utilizatori unici lunar; Unica.ro are 1,6 milioane de utilizatori unici lunar; iar Libertateapentrufemei.ro este citit de 970.000 de utilizatori unici lunar.

Portofoliul Ringier este completat de Avantaje.ro, dar și de și Elle.ro, publicație nișată pe modă, beauty și lifestyle, consolidând astfel poziția grupului ca alegerea preferată a publicului feminin din România.
Ringier România continuă să domine categoria de lifestyle feminin, deținând o cotă de piață de 70% din volumul total de clienți unici și afișări.

Aceste rezultate demonstrează puterea și influența crescândă a Ringier în mediul online românesc, oferind conținut de calitate și divers pentru o audiență largă și variată, atât când vine vorba despre hard news, cum este cazul Libertatea, dar și când e vorba despre entertainment, celebrities sau modă.

Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix

Foto: Libertatea

