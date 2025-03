Retailul, construcțiile, transporturile, serviciile, industria alimentară și producția sunt domeniile care angajează cei mai mulți specialiști și manageri în această perioadă.

Aproape 12.000 de joburi pentru specialiști cu un nivel de senioritate mai mare de 5 ani și manageri au fost scoase în piață de la începutul anului. Retail-ul, construcțiile, transporturile, serviciile, industria alimentară și producția sunt domeniile care recrutează cei mai mulți candidați din această categorie în acest moment. Sunt căutați cu preponderență specialiști în financiar / contabilitate, de la roluri entry-level până la senior level, specialiști în vânzări, indiferent de industrie și candidați pentru poziții tehnice, în special ingineri din sectorul construcții sau instalații, cu nivel mediu spre senior de experiență.

„Pe anumite specializări, precum ingineri, specialiști în vânzări, în finanțe și contabilitate, dar chiar și în IT, cererea este mai mare decât ce oferă piața, ceea ce generează o dificultate în a identifica și a atrage candidați pentru pozițiile deschise în companie. Din acest motiv, în funcție de gradul de specializare, de senioritatea poziției recrutate sau de complexitatea procesului de recrutare, timpul de închidere a unei poziții poate să varieze de la 45 de zile până la 90 sau chiar mai mult, în cazul pozițiilor manageriale”, spune Olivia David, recruitment manager în cadrul Skilld, agenția de recrutare a eJobs România, specializată pe roluri white collar (candidați cu studii superioare) și gold collar (persoane înalt calificate, aflate la mare căutare pe piața muncii).

Pentru astfel de roluri, angajatorii caută candidați cu studii superioare, vorbitori fluenți ai limbii engleze, o a doua limbă străină (germană, franceză, spaniolă ori italiană) fiind necesară în cazul pozițiilor deschise în structuri de tip service center sau customer support. Recrutorii mai cer, totodată, minimum un an sau doi de experiență și, în cazul candidaților cu un nivel mai mare de senioritate, o bilă albă este stabilitatea dovedită la joburile anterioare. „Dacă în cazul joburilor entry level recrutorii dau dovadă de mai multă concesie atunci când întâlnesc un candidat, atunci când vine vorba despre joburile de specialiști, angajatorii vor să vadă la interviu candidați pregătiți, care se informează despre compania angajatoare, care manifestă interes sau pune întrebări”, menționează Olivia David.

În ciuda faptului că există un interes crescut pentru aceste categorii de candidați, recrutorii întâmpină o serie de obstacole în ocuparea pozițiilor deschise pentru ei. Angajatorii se lovesc, în primul rând de discrepanțele dintre așteptările candidaților și bugetele salariale pe care le au la dispoziție. „Companiile, în special cele din același domeniu de activitate, au grilele salariale aliniate cu piața, însă candidații care sunt interesați să facă o schimbare sunt motivați de un salariu cu cel puțin 15% – 20% mai mare decât cel pe care îl au în prezent. În plus, există un fenomen frecvent de contraofertare din partea angajatorului actual odată ce un angajat anunță demisia. În cele mai multe cazuri, dacă doar salariul era cel care îl determina să plece, angajatul alege să refuze, într-un final, noua ofertă și să rămână în compania pentru care lucrează deja”, explică Olivia David.

Un alt aspect important pe măsură ce avansează în carieră ține de dorința de a avea un echilibru bine definit între viața personală și cea profesională și de a-și manageria singuri timpul. În acest sens, mulți candidați caută un regim de lucru flexibil (remote sau hibrid) sau un angajator al cărui sediu să fie ușor accesibil cu mijloacele de transport în comun ori aproape de casă.

Din cele 2,5 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, 510.000 venit din partea specialiștilor cu mai mult de 5 ani de experiență și aproape 120.000 de aplicări din partea managerilor. Cei mai mulți au aplicat pentru joburile disponibile în retail, construcții, servicii, producție și transport / logistică.

Skilld este agenția de recrutare a eJobs România, lansată în 2021, care folosește un arsenal complex de instrumente de recrutare (campanii digitale, social media și social recruiting) pentru a identifica rapid atât candidații activi și pasivi, cât și profesioniști susceptibili la o schimbare în carieră.

