Numărul de aplicări pentru joburile part time a crescut, de la începutul anului, cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut

Din cele 1,6 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului și până acum, 232.000 au fost pentru joburile part time, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă din 2024. Aproape o treime dintre acestea sunt aplicări pentru joburi remote, asta în condițiile în care, la nivel general, procentul aplicărilor pentru locurile de muncă remote nu este mai mare de 14%. „Numărul atât de mare de aplicări pentru part time-uri remote ne arată faptul că acești candidați caută, de fapt, un al doilea loc de muncă, pe care să îl poată face în paralel cu cel principal, care, în cele mai multe cazuri este full-time. Îi vedem, așadar, interesați nu de ideea de a munci mai puțin, ci, dimpotrivă, de a munci mai mult decât până acum”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cei mai mulți candidați au fost interesați de ofertele scoase în piață de angajatorii din retail, urmați de call-center / BPO, servicii și IT / telecom. Advertising / marketing / PR, turism și servicii financiar sunt alte două domenii care au atras aplicările celor care caută un job cu jumătate de normă. „Pe de altă parte, domenii care, pentru joburile full time atrag numere foarte mari de aplicări, fiind în top 5, acum se află pe ultimele locuri în clasamentul aplicărilor. Un astfel de exemplu este cel al sectorului construcțiilor”, mai spune Bogdan Badea.

În același timp, și numărul de joburi part time a crescut cu 20% față de aceeași perioadă din 2024, în condițiile în care angajatorii au postat, de la începutul anului și până acum, 7.500 de astfel de locuri de muncă. Cele mai multe oferte vin din partea angajatorilor din servicii, retail, call center / BPO, turism, transport / logistică, dar și industria alimentară – unul dintre domeniile care anul acesta au rămas fără facilitățile fiscale acordate de stat. La fel ca în cazul aplicărilor, și în ceea ce joburile, procentul celor part time remote depășește media de la nivelul total al joburilor postate. Astfel, dacă la nivel general, doar 4,4% din locurile de muncă sunt remote, pe segmentul part time, procentul urcă 11,6%.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă, la nivel național, pentru cei care lucrează cu jumătate de normă este de 3.000 de lei pe lună, deși așteptările acestora sunt de aproximativ 4.000 de lei, net. Domeniile care plătesc cel mai bine pentru pozițiile part time sunt construcții (4.000 de lei), transport / distribuție (3.500 de lei), e-commerce (3.500 de lei) sau vânzări (3.000 de lei).

Un alt aspect interesant legat de numărul de aplicări pentru joburile part time este că faptul că doar 1,9% dintre acestea sunt pentru ofertele din străinătate. „Una dintre explicații este faptul că acei candidați care vor să lucreze în afara țării sunt determinați, în primul rând, de dorința de a câștiga salarii substanțial mai mari decât în România, iar, pentru acest lucru, este nevoie să aibă joburi full time. În plus, percepția generală este că job-urile full time, spre deosebire de cele part time vin și cu mai multă stabilitate”, explică Bogdan Badea.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile peste 23.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, 4.400 sunt part-time.

