Cum a decurs prima zi de Impact Bucharest

Prima zi de Impact Bucharest, miercuri, 17 septembrie, și-a întâmpinat participanții cu o serie de evenimente, talk-uri și conversații între lideri cu viziune din întreaga lume. Evenimentul, al cărui highlight este prezența lui Michelle Obama pe scenă, în prima sa vizită în România, are drept partener strategic publicația Libertatea, parte a grupului Ringier România. Cele două zile de discuții ce reunesc experți, profesori, lideri din business și reprezentanți ai sectorului public din România de desfășoară la Face Convention Center.

Prima zi de Impact Bucharest a adunat un public numeros, venit să asculte lecțiile de carieră oferite de experți, în discuții tip roundtable și discursuri, dar și să participe la competiția pentru startup-uri Impact Arena, workshop-uri și alte ateliere.

Printre vorbitorii care au urcat pe scenă în prima zi de Impact Bucharest se numără și Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, care a participat o discuție pe tema SEE Consumer Trends Forecast: Winning Strategies for Value Growth, alături de Gabriela Nistor, CEO Salt Bank, prima bancă românească 100% digitală, parte a Grupului Banca Transilvania, și Todi Prutean, vicepreședinte de marketing de produs la FintechOS. Masa rotundă a fost moderată de Michał Wąsowski, jurnalist. „La Ringier România, credem în puterea ideilor, a dialogului și a comunității de a genera schimbări semnificative. Parteneriatul cu Impact Bucharest este încă un mod în care susținem inovarea, leadershipul și progresul în societatea noastră”, au transmis reprezentanții Ringier România.

Și Dorin Chioțea, redactor-șef la Libertatea.ro, a participat la prima zi de Impact Bucharest, moderând o discuție despre leadership în industriile creative la care au participat Marina Coanda BunDac (Bonte), Ioana Enache (MARe museum) și Dragoș Ilie, de la Universitatea de Artă din Iași. Discuția a avut loc la Inspire Stage.

Mulți dintre invitații care au participat ca vorbitori la prima zi de Impact Bucharest au răspuns pozitiv și invitației de a dialoga cu Libertatea, în studioul special amenajat la Face Convention Center, iar interviurile vor fi publicate în curând.

Cea de-a doua zi de Impact Bucharest, pe 18 septembrie, se va axa pe teme precum dezvoltarea economică, inovația și modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale poate aduce beneficii României, apărare și securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul orașelor, dezvoltarea economiei globale și a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing și comerț digital. Evenimentul se va încheia cu discuția între Michelle Obama și Beatrice Cornacchia (Mastercard), care va avea loc începând cu ora 16:00.

Foto: Dumitru Angelescu pentru Libertatea”

