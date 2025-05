Candidații încep să caute tot mai mult joburile cu salariul afișat, arată un comunicat eJobs.ro

Pe măsură ce piața muncii se apropie de momentul transparentizării salariilor, tot mai mulți candidați vor să afle salariul pe care ar putea să-l încaseze înainte de a aplica pentru un job. Astfel, datele pentru perioada ianuarie-mai 2025 arată că 3 din 10 aplicări înregistrate anul acesta pe eJobs.ro au mers către joburile care aveau salariul afișat în anunțul de angajare.

„Procentul are legătură, pe de o parte, cu faptul că deja angajații și candidații știu că, în curând, informațiile despre salarii vor deveni publice și, pe de altă parte, pentru că resimt foarte puternic nevoia de stabilitate inclusiv în ceea ce privește salariile. Atunci când caută un loc de muncă, vor să știe încă din primă fază dacă un anumit job ar putea să le întrunească toate criteriile pentru a rămâne cât mai mult timp angajați pe poziția respectivă”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cei mai interesați de acest aspect sunt candidații din segmentul de vârstă 18 – 24 de ani și 60+. Dacă, la nivel general, 30% din aplicări merg către joburile cu salariul publicat, în cazul acestor două categorii de vârstă procentul depășește 35%. Pe de altă parte, pentru candidații din palierele 35 – 44 de ani și 45 – 54 de ani, procentul scade până la 25%, respectiv 26%.

În timp ce un job care are salariul confidențial primește, în medie, 22 de aplicări de la candidați, un job pentru care salariul afișează anunțul atrage, în medie, 35 de aplicări. Cu toate acestea, de la începutul anului și până acum, din cele peste 100.000 de joburi postate, doar 39.000 au avut salariul publicat. Acest procent, de 39% din total, nu marchează însă o creștere față de media ultimilor ani, când ponderea anunțurilor cu salariul menționat a variat între 35% și 40%. „În continuare, vorbim despre anunțuri pentru joburi preponderent entry level sau blue collar, în timp ce pozițiile destinate specialiștilor, seniorilor sau managerilor rămân într-o zonă de confidențialitate pe care angajatorii încă nu sunt pregătiți să o abandoneze”, mai spune Roxana Drăghici.

Domeniile cu cel mai ridicat nivel de transparență sunt retail, servicii, transport / logistică, call-center / BPO, turism, industria alimentară și construcții. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, mediile salariale nete, la nivel național, pentru aceste domenii sunt următoarele: 3.500 de lei pentru retail, 3.800 de lei pentru servicii, 5.000 de lei pentru transport / logistică, 4.000 de lei pentru call center / BPO, 4.000 de lei pentru turism, 4.000 de lei pentru industria alimentară și 5.500 de lei pentru construcții.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 22.000 de locuri de muncă. Dintre acestea, 8.300 au salariul afișat.

