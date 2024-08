Staruri care au recunoscut că au pierdut bani de pe urma unor filme în care au jucat

Sunt câteva staruri pe care sigur le-ai urmărit până acum în diverse producții care au vorbit fără rețineri despre faptul că au ajuns să piardă bani din cauza unor filme în care s-au implicat.

1. Sharon Stone

Sharon Stone a jucat alături de Michael Douglas în clasicul film Basic Instinct, fiind, de fapt, și proiectul care i-a adus o recunoaștere internațională. La box office, pelicula regizată de Paul Verhoeven a câștigat 352 milioane de dolari. Pentru CBC, Sharon Stone a făcut declarații surprinzătoare despre banii obținuți în urma acestui proiect emblematic: „Nu am fost plătită să fac Basic Instinct. Nu am făcut suficienți bani pentru a-mi cumpăra rochia pentru a merge la Oscar anul următor.”

2. Rebel Wilson

În cartea ei de memorii, Rebel Rising, Rebel Wilson a dezvăluit cu câți bani a fost plătită pentru rolul din filmul Bridesmaids, regizat de Paul Feig. Actrița a primit 3.500 de dolari, fiind de fapt în pierdere. „Practic nu am făcut bani. Am pierdut bani pentru că a trebuit să plătesc pentru a merge la premieră. A fost un an foarte slab în care trăiam cu 60 de dolari pe săptămână în LA, după ce mi-am plătit chiria și mașina.”

3. George Clooney

George Clooney a contribuit la scenariul, regia și producția filmului Leatherheads. Pe lângă asta, el a interpretat și unul dintre rolurile principale. Bugetul peliculei a atins 58 de milioane de dolari, dar la nivel de câștiguri, a înregistrat puțin peste 40 de milioane de dolari, ceea ce pentru actor a reprezentat o pierdere.

4. Brad Pitt

Filmul The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, în care a jucat și Brad Pitt, a avut un buget de 30 de milioane de dolari. Actorul a contribuit și el la această peliculă, însă nu a fost o alegere tocmai potrivită, pentru că filmul nu și-a atins bugetul. „Când am făcut The Assassination of Jesse James, chiar m-a costat bani. Am plătit să lucrez la acesta și cred că filmul a pierdut în continuare bani, dar a fost unul dintre preferatele mele”, a declarat Brad Pitt pentru Variety.

5. John Travolta

John Travolta a finanțat pe cont propriu filmul Battlefield Earth, în care a interpretat rolul principal. Pelicula a fost regizată de către Roger Christian și a obținut 29,7 milioane de dolari, având un buget de 73 de milioane de dolari. Filmul pornește de la povestea din romanul Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000, scris de L. Ron Hubbard. Chiar dacă filmul nu a înregistrat vreun succes, John Travolta a fost mulțumit de proiect. „De ce aș regreta vreodată asta? Aveam puterea de a face tot ce voiam și am ales o carte care am crezut că merită să o transform într-un film. Este un film bun”, a spus John Travolta pentru The Daily Beast.

6. Kevin Costner

Kevin Costner a investit în filmul The Postman din 1997, care are o distribuție formată din Will Patton, Larenz Tate și Olivia Williams. Pe lângă interpretarea rolului principal, actorul a contribuit din punct de vedere financiar la realizarea acestei pelicule, care a avut un buget de 80 de milioane de dolari. Însă, câștigurile filmului au ajuns la 17,6 milioane de dolari. Chiar dacă a fost un eșec, Kevin Costner se simte recunoscător pentru ceea ce a realizat. „Mereu am crezut că este un film foarte bun!”, a declarat el într-un interviu pentru HuffPost.

7. Patricia Arquette

Pentru performanța din filmul Boyhood, Patricia Arquette a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. În ciuda faptului că a primit această validare din partea industriei, actrița nu s-a îmbogățit după ce a lucrat la acest proiect, ba din contră. „Este important pentru mine, ca actriță, să pot să-mi câștig existența, dar am să vă spun ceva – am plătit mai mulți bani pentru dădacă și persoana care mi-a plimbat câinii decât am câștigat cu Boyhood și să fiu în Boyhood”, a recunoscut Patricia Arquette pentru WENN.

8. Jack Black

Jack Black a jucat rolul principal în Tenacious D in the Pick of Destiny. Bugetul filmului regizat de Liam Lynch a fost de aproximativ 20 de milioane de dolari și la box office a obținut câștiguri de 13,9 milioane dolari. Deși actorul avea un salariu de 12 milioane de dolari, pentru acest proiect onorariul său a fost redus, ajungând la suma de 1 milion de dolari, care ulterior a fost împărțită între el și colegul său de platou, Kyle Gass.

9. Will Smith

Will Smith a jucat alături de David Denman, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz și Glenn Morshower în filmul After Earth regizat de M. Night Shyamalan. Actorul a cheltuit prin firma sa de producție, Overbrook Entertainment, 150 de milioane de dolari pentru realizarea acestei peliculei, precum și 100 de milioane de dolari pentru promovare. În privința câștigurilor, acestea au ajuns la 234 milioane de dolari. Pentru Will Smith, After Earth a fost o dezamăgire foarte mare din punct de vedere profesional. „Am învățat o lecție valoroasă acum câțiva ani cu filmul After Earth. Acesta a fost cel mai dureros eșec din cariera mea. Am încetat să lucrez timp de un an și jumătate”, după cum a povestit el pentru Esquire.

