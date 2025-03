Staruri care au fost distribuite în roluri importante, deși nu mai aveau experiență în actorie

Aceste staruri au decis să aplice pentru a fi în distribuția unor producții importante, chiar dacă nu aveau deloc o experiență vastă în actorie sau au bifat doar câteva mici apariții în proiecte.

1. Camila Mendes

Camilei Mendes este recunoscută de public în urma rolului principal din serialul Riverdale. Ea a jucat-o pe Veronica Lodge, iar audiția a fost cu puțin timp înainte să termine să studieze actoria la Universitatea din New York. Drept urmare, nu mai jucase în asemenea producții. Chiar dacă unii profesori nu au susținut-o în acest demers, având în vedere că lipsea mult de la facultate, acest lucru nu a descurajat-o, ba din contră.

2. Jameela Jamil

Agenția la care era semnată ca model i-a propus actriței Jameela Jamil să aplice la un casting care viza un rol în serialul The Good Place creat de Michael Schur. Când a aplicat, nici nu își făcea foarte mari speranțe și nici nu își dorea neapărat o carieră în actorie, dar a obținut rolul.

3. Rachel Zegler

Rachel Zegler încă era la liceu atunci când a jucat-o pe María în filmul West Side Story regizat de Steven Spielberg. O prietenă i-a trimis anunțul referitor la casting, iar ulterior a decis să aplice. Întregul proces și audițiile s-au întins pe aproximativ un an, iar, în cele din urmă, a fost aleasă să interpreteze rolul principal.

4. Gabourey Sidibe

Gabourey Sidibe studia psihologia în momentul în care a dat o audiție pentru protagonista din filmul Precious. Ea nu avea foarte multă încredere în ea și nici așteptarea că va fi aleasă, având în vedere că nu mai jucase înainte. Dar, se pare că la casting a reușit să fie convingătoare și a fost aleasă. Pentru prestația ei, a fost nominalizată și la Oscar.

5. Iman Vellani

Ms. Marvel este primul proiect important în care Iman Vellani a avut rolul principal. Despre casting a aflat chiar de la mătușa ei, care i-a arătat anunțul. Inițial, era reticentă și nu avea deloc dorința de a aplica. Însă, ulterior, și-a schimbat părerea și a decis, totuși, că merită să încerce. Și iată că a fost alegerea potrivită pentru că a primit rolul.

6. Alexis Bledel

Din 2000 și până în 2007, Alexis Bledel a jucat-o pe Rory Gilmore în serialul de televiziune Gilmore Girls, ca în 2016 să o vedem din nou în acest personaj în continuarea Gilmore Girls: A Year in the Life. Este, de altfel, rolul care a consacrat-o pe actriță. Când a mers la casting pentru acest proiect, ea mai avusese înainte experiența de a fi figurantă într-un film, ceea ce oricum nu s-a comparat cu ceea ce a făcut ulterior în serial.

7. Henry Golding

Pentru Henry Golding, Crazy Rich Asians a fost primul film în care a jucat. Înainte de această experiență, a mai activat o lungă perioadă ca prezentator TV. Deși camera nu îi era străină, tot a reprezentat o provocare pentru el acel rol principal. După interpretarea sa, au urmat roluri și în alte producții, cum ar fi A Simple Favor și The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

8. Victoria Pedretti

În ceea ce o privește pe Victoria Pedretti, ea a jucat rolul principal în serialul The Haunting of Hill House după ce a absolvit Carnegie Mellon School of Drama din Pittsburgh. Înainte de acest proiect important, mai bifase două apariții în scurtmetraje în timpul facultății.

9. Harry Styles

Harry Styles avea o carieră muzicală în plină ascensiune atunci când a fost în drama Dunkirk, scrisă și regizată de Christopher Nolan. Însă, nu mai trecuse înainte prin experiența de a juca într-o astfel de producție. Dar, cert este că s-a descurcat foarte bine, iar ulterior a arătat că are calități în actorie în filmele Eternals, Don’t Worry Darling și My Policeman.

10. Nikki Blonsky

Nikki Blonsky nu avea deloc experiență în actorie atunci când a interpretat-o pe Tracy Turnblad în filmul Hairspray regizat de Adam Shankman. Ea abia absolvise liceul și a aflat complet întâmplător de acest casting. A aplicat și după ce a mers la mai multe probe, a fost aleasă.

