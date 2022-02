Spectacolul Captain Amazing, premieră la unteatru pe 4 februarie

Captain Amazing, cel mai nou spectacol produs de Vanner Collective în regia lui Nicolae Constantin Tănase, se va vedea din nou pe 25 februarie la unteatru și propune o formă specială de a spune povestea eroului, un mix de tehnologie, simplitate și imaginație care aduce în conștiință acceptarea vulnerabilității și transformarea ei în super-putere.

Captain Amazing vorbește despre vulnerabilitate și eșec, curaj și fragilitate. Cât efort depunem să devenim super-eroi în ochii noștri și ai celor dragi, să ne protejăm și să-i protejăm de tragedii, când adevăratul efort ar trebui canalizat către asumarea vulnerabilității ca superputere?

Captain Amazing e o călătorie emoțională spre descoperirea propriilor super-puteri.

Regizorul Nicolae Constantin Tănase explică: „Povestea m-a atins într-un mod profund și personal încă de la prima întâlnire cu textul. Treptat s-a transformat într-o nevoie genuină de a-l ajuta pe erou să-și spună povestea și să facă pace cu el și cu întâmplările din viață pe care nu le poate controla.

Spectacolul vorbește cu o vulnerabilitate voalată despre emoții care rezonează profund și în mine, și o face cu o sinceritate dezarmantă. ‘Captain Amazing’ este o poveste puternică și emoționantă despre prezență și despre cum alegem să ne povestim viața.”

Captain Amazing este produs de Vanner Collective în parteneriat cu unteatru cu sprijinul Centrului de Tineret al Municipiului București. Spectacolul îl are în distribuție pe Liviu Romanescu, iar regia îi aparține lui Nicolae Constantin Tănase. Scenografia spectacolului este semnată de Tudor Prodan, universul sonor este creat de Adrian Piciorea, mișcarea scenică a fost coregrafiată de Teodora Velescu, iar light design-ul îi aparține lui Dragoș Mărgineanu. Spectacolul se bucură de montajul live al Ramonei Chistruga.

Vanner este un colectiv de creatori de teatru din România și Irlanda, format în Marea Britanie, în 2014. Crescând idei și proiecte artistice inovatoare, Vanner le vorbește oamenilor prin intermediul unui teatru provocator, proaspăt, actual, accesibil.

Nicolae Constantin Tănase – regie

Și-a început studiile la Şcoala de film şi televiziune a Academiei de Arte din Praga și a terminat Regie de Film în cadrul U.N.A.T.C. I. L. Caragiale. Scurtmetrajele sale au câștigat numeroase premii, printre care Cel mai bun scurt metraj românesc la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), Premiul pentru Tânără Speranță la Gala Premiilor Gopo și selecții în numeroase festivaluri internaționale. Lungmetrajul de debut Lumea e a mea (2015) a avut premiera în cadrul TIFF, unde a câștigat Premiul pentru cel mai bun debut. A fost premiat la festivalurile Karlovy Vary, ANONIMUL și Cottbus. Al doilea său film, Cap și Pajură, a intrat in cinematografe în 2019, după premiera mondială la Prague International Film Festival – FebioFest.

Captain Amazing este cel de-al patrulea spectacol montat în teatru după Lungs de la Teatrul Act, Tot ce-i minunat în lume la Unteatru și Monster la Centrul de Teatru Educațional Replika.

Liviu Romanescu – actor

Liviu Romanescu este actor, producător și trainer. Este absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale din București și al The Oxford School of Drama. Experiența lui în teatru include spectacole precum LUNGS, de Duncan Macmillan (Teatrul ACT), Biloxi Blues, de Neil Simon (Teatrul Național din București), Monster, de Duncan Macmillan (Centrul de Teatru Educațional Replika), Lemons. Lemons. Lemons. Lemons. Lemons., de Sam Steiner, Aici, Moscova de Iulia Pespelova (unteatru). Este co-fondator al hubului artistic Româno-Britanic Vanner Collective, alături de care din 2015 organizează turnee naționale și campanii de informare prin intermediul spectacolelor de teatru, abordând subiecte precum sănătatea mentală, cenzura, empatia, fenomenul de bullying, masculinitatea toxică sau tema moștenirilor trasngeneraționale pe filiera mamă-fiică.

Tudor Prodan – scenografie

A urmat cursuri în cadrul UAUIM din București, secția Design Interior, Arhitectura și Tehnologie și Arhitectura. Din 2009 profesează ca scenograf freelancer și visual artist atât în teatrul independent, cât și în cel de stat. Pe proiectele de scenografie a colaborat cu mai mulți regizori dintre care Radu Iacoban, Vlad Massaci, Florin Piersic Jr. Are la activ două expoziții de grafică, Borris Borsh și Introvert Pervert. A semnat visual-ul mai multor spectacole dintre care In event of Moone disaster (unteatru), Viața si moartea lui Richard al doilea (Teatrul Mic București), Creștini (Teatrul Regina Maria Oradea). A obținut două premii pentru cea mai bună scenografie, în cadrul Maratonului de teatru independent pentru spectacolul Menajeria de sticla (Point) si Bad Talks (unteatru) în cadrul Undercloud 2019.

Adrian Piciorea – compozitor univers sonor

Este absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, București, Facultatea de Teatru, specializarea Arta actorului. La 14 ani și-a descoperit pasiunea pentru sound design. De atunci, nu s-a oprit din a învăța să compună muzică de unul singur. Datorită studiilor sale teatrale, a reușit să pătrundă cu ușurință în viziunile de spectacol ale regizorilor cu care a colaborat. Unele dintre spectacolele pentru care a realizat muzica și sound design-ul sunt MEDEAs BOYs – regia Andrei Măjeri (Apollo111), FETE – regia Andreea Ciocîrlan (Teatrul Național Marin Sorescu), Las Meninas – regia Andrei Măjeri (Teatrul Național Maghiar de Stat din Cluj), The Last Raid of HumanKind – regia; coregrafia Daniel Dragomir, Verde Tăiat – regia Adina Lazăr (Pro Teatru).

Teodora Velescu – mișcare scenică

Este absolventă a programelor de licență (Creație coregrafică) și master (Coregrafie și Performanță în Dans) din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografie. S-a specializat în dans clasic la Liceul de Coregrafie Floria Capsali, iar din 2011 și până în prezent a colaborat cu instituții culturale de stat ca Opera Națională București, Teatrul Național București, Opera Comică pentru Copii și Centrul Național al Dansului București. A dansat în spectacole semnate de regizori și coregrafi precum Francisc Valkay, George Iancu, Vasily Medvedev, Simona Șomăcescu, Amalia Strinopoulou, Gigi Căciuleanu, Arcadie Rusu. A participat la festivaluri naționale și internaționale, precum FNT, Undercloud, PlusDans 2017, International Fringe Fest (Israel), Altofest (Italia), Off Europa (Germania). Semnează coregrafia/mișcarea scenică a spectacolelor Brainstorm (r. George Lepădatu) și Captain Amazing (r. Nicolae Tănase).

Ramona Chistruga – montaj live

Este studentă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale București la Facultatea de Film, specializarea Multimedia: sunet-montaj. Colaborează cu Itsy Bitsy pe transmisiuni live și este intern pe parte de Ambasadori la Festivalul Internațional de Filme pentru Adolescenți SUPER. A lucrat pe montaj la numeroase filme și documentare, printre care La Passion de LAbsurde, care a obținut premiul I la Filmes de poche organizat de Institutul Francez, Inexorabil, Eșecul, Love your body(documentar), NIMIC ÎMPĂRȚIT LA DOI ERPS (documentar). A montat numeroase videoclipuri și reclame. Este la cea de-a treia colaborare în teatru, după spectacolele Cu fiecare atingere vom renaște și Corp Fluid.

Proiectul Captain Amazing este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și este realizat în parteneriat cu Teatrul Unteatru, Centrul pentru Tineret al Municipiului București, FITT – Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, FONTIS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași, Atlas.

Foto: Larisa Baltă, PR

