Premiile Gopo 2022: peste 90 de producții în cursa pentru nominalizări

Cel mai important eveniment care aduce anual în fața publicului și a industriei realizările cinematografiei românești va avea loc în luna aprilie.

27 lungmetraje se regăsesc pe lista propusă pentru nominalizările categoriei „Cel mai bun film', dintre care 21 de lungmetraje de ficțiune, printre care se numără Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (r. Radu Jude), Complet necunoscuți (r. Octavian Strunilă), Luca (r. Horațiu Mălăele), Mia își ratează răzbunarea (r. Bogdan Theodor Olteanu), Scara (r. Vlad Păunescu) sau Tabăra (r. Vali Dobrogeanu), și șase lungmetraje documentare, dintre care menționăm titluri precum Holy Father (r. Andrei Dăscălescu), Noi împotriva noastră (r. Andra Tatara), sau România sălbatică (r. Dan Dinu).

96 de filme românești, lansate în cinematografe, festivaluri naționale și internaționale sau pe platforme de video on demand în 2021, intră în cursa pentru nominalizările la cea de-a 16-a ediție a Galei Premiilor Gopo.

Blană Bombă (r. Claudiu Mitcu), Copii pierduți pe plajă (r. Alina Manolache), În mijlocul meu, vocea (r. Andra Hera), Omul cu umbra (r. Dragoș Hanciu) sau Swamp City (r. Bogdan Pușlenghea, Ovidiu Zimcea) sunt doar o parte dintre cele 10 producții înscrise la categoria documentar în urma apelului lansat în luna ianuarie.

La categoria de scurtmetraj au fost înscrise 59 de titluri, filme de ficțiune, documentare și povești animate. Lista scurtmetrajelor românești înscrise la această ediție cuprinde producții precum 31 de ore (r. Claudiu Mitcu), Caricaturana (r. Radu Jude), Carmen de bezea (r. Denisse Conn Tubacu), Eu sunt Dorin (r. Valeriu Andriuță), Interfon 15 (r. Andrei Epure), Mihail și Achim (r. Theodor Ioniță), Nanu Tudor (r. Olga Lucovnicova), Plastic Semiotic (r. Radu Jude), Prin oraș circulă scurte povești de dragoste (r. Carina Gabriela Dasoveanu), Regele Mihai: Drumul către casă (r. Trevor Poots), Sisiphescu (r. Maria Simina Dimancea), Șoarecele B (r. Ioachim Stroe), Trecut de ora 8 (r. Alex Pintică), When Night Meets Dawn (r. Andreea Cristina Borțun) sau You Who Never Arrived (r. Marius Olteanu).

Lista filmelor care intră în cursa pentru nominalizări la Premiile Gopo 2022 poate fi accesată aici: http://bitly.ws/oxsc

Juriul de preselecție, care va stabili nominalizările pentru toate categoriile, a fost desemnat de către board-ul consultativ al Gopo și este alcătuit din 11 profesioniști din domeniul cinematografic: criticii de film Iulia Voicu și Ștefan Dobroiu, cronicarul Mihai Brezeanu (LiterNet), regizorii Laurențiu Damian și Ivana Mladenovic, actrița Rodica Lazăr, directorul de imagine Vivi Drăgan Vasile, editorul Roxana Szel, creatoarea de costume Dana Păpăruz, producătoarea și regizoarea Monica Lăzurean Gorgan și producătoarea și organizatorul de festival Miruna Berescu.

Gopo 2019

Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo vor fi stabilite în luna martie. După anunţul nominalizărilor, peste 650 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2022, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

Gala Premiilor Gopo 2022 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei și Babel Communications.

