Sirāt, filmul-bombă al anului, intră în cinematografele din toată țara începând cu 28 noiembrie

București, 24 noiembrie 2025. Transilvania Film anunță lansarea în cinematografe a filmului Sirāt, regizat de Oliver Laxe și distins cu Premiul Juriului la Cannes 2025. Primit cu entuziasm de criticii și spectatorii din toată lumea, filmul este și propunerea Spaniei la Oscarurile din 2026 pentru categoria „Cel mai bun film internațional.”

Sirāt propune o poveste explozivă, plasată într-un decor pe cât de neașteptat, pe atât de magnetic: un rave în aer liber. Printre corpurile în mișcare, îi vedem pe Luis, Esteban și cățelușa lor, Pipa. O caută pe Mar, fiica / sora dispărută cu luni în urmă la o petrecere similară. Ajutați de un grup de rebeli nomazi, pornesc în ceea ce va fi călătoria vieții lor: o halucinație lucidă despre fragilitate, sens și transcendență.

Parte road movie, parte thriller existențial, Sirāt a fost remarcat pentru integrarea elementelor de metafizic la nivelul simbolisticii, al imaginii și al coloanei sonore. La energia sa cu totul aparte contribuie și interpretările extrem de convingătoare ale actorilor: experimentatul Sergi López (Labirintul lui Pan, câștigător al Premiului César pentru cel mai bun actor), la care se adaugă membri veritabili ai comunității rave, aflați la prima lor colaborare cu o echipă de filmare.

O discuție interesantă e și cea din jurul titlului filmului. În traducere liberă, Sirāt înseamnă „cale' sau „drum”, însă în scriptura islamică el se referă la un pod îngust care leagă Paradisul de Iad. Privit astfel, filmul nu este doar despre căutarea unei persoane pierdute, ci și despre o căutare lăuntrică, ce are ca scop descoperirea sinelui profund și negocierea relației cu propria mortalitate. Comentând pe marginea acestei dimensiuni, regizorul Oliver Laxe declara pentru New York Times: „rave-urile au această energie: îți poți imagina moartea dansând?”.

În weekendul premierei filmului, pe 29 noiembrie, Kanding Ray, compozitorul coloanei sonore și un reputat membru al scenei berlineze, va fi la București pentru un DJ set la Control Club, alături de duo-ul românesc Khidja. Pe 30 noiembrie, de la ora 16:30, acesta va lua de asemenea parte la o discuție marca Sync About It Sessions, alături de sound designer-ul Marius Leftărache și de Adina Popescu, co-fondatoarea Sync About It. Mai multe detalii despre cele două evenimente sunt disponibile aici și aici.

