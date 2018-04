Secrete pe care partenerul tău nu ți le spune – și asta este OK

Există anumite secrete pe care partenerul tău nu ar trebui să ți le împărtășească, la fel cum nu ar trebui nici tu să i le mărturisești. Și nu este nimic în neregulă cu acest lucru. Un pic de mister nu a dăunat niciodată și, când vorbim despre mister, nu ne referim la infidelitate, probleme financiare sau alte aspecte care pot dăuna unei relații fericite.

Deși într-un cuplu cei doi parteneri trebuie să formeze un tot, a fi într-o relație nu înseamnă să renunți la propria ta identitate.

Iată 7 secrete pe care partenerul tău nu ți le spune – și acest lucru nu ar trebui să te deranjeze.

Cineva i-a făcut avansuri

Chiar este nevoie să știi despre fiecare persoană care i-a făcut cu ochiul sau care a flirtat cu el? Nu. Dacă simți această nevoie, este doar un indiciu asupra faptului că ești o persoană nesigură și care vrea să dețină mereu controlul. Tot ceea ce contează este că partenerul nu a fost infidel, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

A avut probleme la job

Acest aspect contează numai dacă a fost concediat sau urmează să treacă printr-o restructurare. Sau dacă într-adevăr a făcut o greșeală majoră. În rest, nu ar trebui să te mire faptul că partenerul nu îți povestește chiar tot ceea ce se întâmplă la locul lui de muncă. Poate că lucrul acela nu este deloc important sau poate că nu își dorește ca părerea ta despre el să se schimbe în vreun fel.

Crede despre o persoană că este atrăgătoare

Tuturor ni se întâmplă să gândim despre o anumită persoană că este atrăgătoare. Dar de ce ar trebui să îi dezvăluim acest lucru și partenerului? Atâta timp cât totul rămâne la nivel admirativ, acest lucru nu ar trebui să deranjeze deoarece este ceva natural. Și nu, nu trebuie să îi spui partenerului – și nici să aștepți acest lucru de la el – atunci când crezi despre o persoană că este atrăgătoare.

Îți ascunde anumite secrete din copilărie sau adolescență

A avut o relație cu o persoană mai frumoasă, mai deșteaptă sau cu o situație financiară mai bună decât a ta? Și-a înșelat prima iubită? A fost nedreptățit de profesori când era la șoală? Unele dintre aceste lucruri poate îți sunt cunoscute, altele nu. Și asta este ok. Nu este un aspect care să vă afecteze serios relația, ci doar un indicator că sunt anumite lucruri pe care partenerul tău preferă să le lase în trecut.

Cunoaște un secret al celei mai bune prietene ale tale

Există posibilitatea ca partenerul tău să cunoască unele lucruri despre prietenele tale, lucruri nu tocmai favorabile, însă care nu v-ar afecta relația. Poate că a surprins-o în timp ce își înșela partenerul, poate a auzit-o vorbind urât despre o altă persoană din anturajul vostru. Poate fi un lucru banal sau unul important, însă cu siguranță el nu își dorește să dezvăluie un amănunt care poate conduce la distrugerea unei relații de prietenie. Atâta timp cât acel secret nu te vizează și nu te afectează, este OK faptul că partenerul tău nu ți-l dezvăluie.

S-a certat cu un prieten

Relațiile lui cu prietenii lui nu sunt neapărat un lucru care te vizează pe tine și nici un lucru care să te intereseze. Dacă motivul disputei nu are nicio legătură cu tine, ce rost ar avea să îți povestească? Dacă el va vrea să împărtășească acest lucru cu tine, este ok, la fel cum este ok să păstreze secretul.

Nu i-a plăcut un cadou pe care tu i l-ai făcut

De fiecare dată când îi faci un cadou, îți va mulțumi și îți va spune cât de mult îl adoră. Acest lucru nu este neapărat adevărat.. nu de fiecare dată. Motivul pentru care nu îți spune adevărul este simplu. Vrea să te vadă fericită și consideră că aceasta este una dintre acele ocazii în care adevărul face mai mult rău decât bine. Și are dreptate.

