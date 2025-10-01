RADAR 2025: prin lentila co-fondatoarelor festivalului de New Media Art, Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu

O nouă ediție a festivalului RADAR transformă Bucureștiul în capitala artei new media din Europa. Iată de ce trebuie să faci o vizită festivalului între 3 și 5 octombrie 2025.

În perioada 3-5 octombrie are loc cea de-a șasea ediție RADAR – Festivalul de New Media Art, având ca temă Light Boarders. Timp de trei zile, în Sala de Marmură de la Casa Presei Libere, publicul va descoperi în premieră în țară instalații interactive de lumină, lasere, proiecții imersive și holograme semnate de artiști din 11 țări de pe 3 continente, prezentate în cadrul celor mai mari festivaluri de profil din New York, Melbourne, Paris, Madrid, Berlin sau Roma.

RADAR – Festivalul de New Media Art își întărește spațiul de dialog internațional și platformă regională pentru creativitatea transdisciplinară cu o nouă ediție care aduce laolaltă noi forme de expresie și în care arta se împletește cu tehnologia. Guillaume Marmin și Colectiff Scale din Franța, Andy Thomas din Australia și grupul Mots din România/Germania sunt câteva dintre prezențele notabile de la RADAR 2025. Vor mai fi prezenți artiști din Slovacia, Germania și studiouri internaționale din Spania, Polonia și Taiwan. Pentru a fi la curent, urmărește RADAR pe Instagram pentru mai multe noutăți. 

Am vorbit cu Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu, co-fondatoarele RADAR, despre ce au pregătit la ediția din acest an a festivalului, provocările întâmpinate în organizare, noile generații de artiști și lecțiile din antreprenoriat pe care le dau mai departe. 

ELLE: Ce vor vedea vizitatorii la cea de-a șasea ediție a festivalului RADAR? La ce să se aștepte din punct de vedere al experiențelor?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: Vizitatorii vor intra într-un spațiu transformat integral prin lumină, proiecții și instalații interactive. Avem artiști din 11 țări, de la Franța și Italia, până la Germania și Australia, care aduc lucrări în premieră în România. Publicul se va întâlni cu instalații cinetice de lumină, experiențe vizuale generate de AI, proiecții imersive și performance-uri live. Am gândit festivalul ca pe o călătorie prin diferite limbaje artistice, unde fiecare instalație propune o atmosferă și o interacțiune diferită, de la contemplare la joacă și descoperire.

ELLE: Față de prima ediție a festivalului RADAR, care sunt provocările de care vă loviți acum?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: La început, cea mai mare provocare era să demonstrăm că există un public pentru un astfel de festival și că new media art merită un loc pe scena culturală din România. Acum știm că publicul există și este numeros, însă provocările sunt mai degrabă logistice și tehnice. Aducem artiști internaționali, instalații de mari dimensiuni și echipamente foarte sensibile, ceea ce presupune transport, rigging, alimentare electrică și teste zilnice. De asemenea, trebuie să găsim mereu spații cu suprafețe mari și condiții optime pentru lumină și proiecții.

ELLE: Cum s-a schimbat festivalul RADAR de-a lungul anilor și cum ați reușit să țineți pasul cu noile mijloace de expresie conectate la tehnologie, care capătă forme tot mai diverse?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: RADAR a pornit ca o radiografie a scenei locale de artiști și developeri. Între timp, a devenit o platformă internațională, unde artiștii expun alături de mari studiouri din Europa și Asia. Am integrat treptat tehnologii noi – de la realitate augmentată și video-mapping, la AI, robotică și instalații senzoriale. Cred că am reușit să ținem pasul pentru că am avut mereu curiozitatea să experimentăm și ne-am conectat constant la ce se întâmplă pe scena globală, adaptând aceste tendințe pentru contextul local.

ELLE: În ceea ce privește publicul RADAR, cum este el și cum s-a schimbat? Dar cum credeți că pot fi atrași mai mulți oameni către acest tip de festival?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: Publicul nostru este foarte divers – de la tineri pasionați de tehnologie și artă contemporană, până la familii cu copii atrași de zona interactivă și educativă. În timp, am observat că a crescut atât numărul vizitatorilor, cât și apetitul lor pentru proiecte mai complexe, mai experimentale. Ca să atragem și mai mulți oameni, cred că trebuie să continuăm să mixăm arta digitală cu educația și entertainment-ul, dar și să aducem artiști și experiențe în premieră.

ELLE: Cum vedeți astăzi noile generații de artiști și explorările lor creative? Spre ce preocupări observați că se îndreaptă?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: Noile generații sunt native digital și se exprimă foarte natural prin noile medii. Observăm mult interes pentru AI, interactivitate, gaming și experiențe multisenzoriale. Mulți artiști jonglează cu mai multe discipline – vizual, sunet, performance – ceea ce ne arată că viitorul artei digitale va fi tot mai fluid și multidisciplinar.

ELLE: Ca antreprenoare, cu ce obstacole considerați că vă confruntați?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: Cel mai mare obstacol rămâne finanțarea. Proiectele de new media sunt costisitoare tehnic și logistic, iar bugetele disponibile pe piața locală nu se compară cu cele din afară. În plus, ritmul foarte rapid în care evoluează tehnologia ne obligă să fim mereu într-o cursă continuă de adaptare.

ELLE: V-ați lovit de stereotipuri și prejudecăți în domeniu? Iar dacă da, cum reacționați în fața lor?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: Nu putem spune că ne-am confruntat direct cu prejudecăți, pentru că new media art e un domeniu nou, în care activează în special oameni tineri și creativi. Am avut parte de parteneri care ne-au oferit încredere și sprijin încă de la început, iar acest lucru ne-a permis să creștem împreună cu ei. Credem că rezultatele proiectelor au fost mereu cel mai puternic argument și au vorbit de la sine.

ELLE: Cum vă simțiți ca antreprenoare în România într-un domeniu creativ? Ce îmbunătățiri vă doriți și care sunt nevoile voastre actuale?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: Ne simțim privilegiate că am reușit să construim o scenă și o comunitate într-un domeniu care nu exista acum câțiva ani. În același timp, simțim nevoia de mai multă susținere instituțională, de spații și de programe care să încurajeze inovația artistică pe termen lung.

ELLE: Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ați învățat în anii de antreprenoriat și pe care doriți să le dați mai departe?

Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu: Am învățat că trebuie să ai răbdare și reziliență, dar și să ai curajul să îți asumi riscuri și să îți susții ideile chiar dacă nu există precedent. Că e important să construiești în jurul tău o echipă bună și să îți găsești parteneri care cred în viziunea ta. Și, poate cel mai important, că trebuie să îți păstrezi curiozitatea și să înveți constant – doar așa poți rămâne relevant într-un domeniu care se schimbă cu o viteză incredibilă.

