Prima ediție AIM PHOTO aduce fotografia contemporană în patru locații-cheie din Piața Amzei

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Prima ediție AIM PHOTO aduce fotografia contemporană în patru locații-cheie din Piața Amzei

AIM PHOTO este noua capsulă anuală Mobius, creată pentru a investiga diversitatea practicilor fotografice contemporane. Este un spațiu dedicat explorării pe termen lung, în care fotografia devine mediu de reflecție susținută, asupra producției de imagine și a rolului acesteia în discursul artistic și cultural actual.

Pentru ediția inaugurală, organizată în colaborare cu The Institute și Cartierul Creativ, AIM PHOTO transformă Piața Amzei într-un peisaj fotografic dinamic, desfășurat în patru locații-cheie din zonă.

Nicu Ilfoveanu
Dani Ghercă

Curatoriată de Michele Bressan, expoziția reunește lucrări de Dani Ghercă, Bogdan Gîrbovan, Nicu Ilfoveanu și Iosif Király. Sub tema curatorială Diorama, proiectul examinează subtilul joc dintre prezență și absență: figura umană apare doar ca urmă, inserată în medii extinse, nu ca protagonist, ci ca element care definește perspectiva și scara. Această primă ediție stabilește cadrul AIM PHOTO ca program dedicat regândirii modului în care fotografia mediază percepția și construiește sens, aducând în prim-plan artiști reprezentativi pentru generațiile din care fac parte.

„Încă de la apariția sa, fotografia a vizat înregistrarea oamenilor. Portrete sau autoportrete menite să confirme prezența subiectului într-un moment unic, capabil să acompanieze afirmația „m-am aflat atunci, acolo.” De la autoportretul timpuriu Self Portrait as Drowned Man, realizat de Hippolyte Bayard în 1840, la portretele de studio ale lui Carol Pop de Szathmari sau deadpan-urile ale lui August Sander, până la lucrari recente, există o trăsătură comună: recognoscibilitatea subiecților. Fotografiile pot fi clasificate în multiple feluri, dar în cazul de față invocăm doar o cheie de citire – cea fundamentală și relevantă discursului ce urmează: fotografii în care apar oameni și fotografii lipsite de prezență umană” – Michele Bressan.

Iosif Kiraly
Bogdan Gîrbovan

Expoziția pune accent pe dialogul dintre prezența umană, mediu și perspectivă. Figura umană se regăsește în peisaje complexe sau în compoziții stratificate, invitând privitorul să reconsidere scara, relațiile spațiale și modul în care percepem scene familiare. În acest fel, Diorama propune o explorare contemplativă a prezenței și absenței, deschizând multiple moduri de a privi și de a interacționa cu imaginea fotografică.

Cele mai vândute colecții!
Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
#HoldTheLine: campanie pentru libertatea jurnalismului, de World News Day 2025
Lifestyle
#HoldTheLine: campanie pentru libertatea jurnalismului, de World News Day 2025
10 filme palpitante de urmărit despre legături misterioase și adevăruri incomode
Lifestyle
10 filme palpitante de urmărit despre legături misterioase și adevăruri incomode
Nuanțe extrem de importante ale lipsei de respect în cuplu care conturează și un comportament abuziv
Lifestyle
Nuanțe extrem de importante ale lipsei de respect în cuplu care conturează și un comportament abuziv
Singureni Manor Polo Cup 2025: România, între Queen’s Cup și St. Moritz
Lifestyle
Singureni Manor Polo Cup 2025: România, între Queen’s Cup și St. Moritz
Actori care au reușit să își relanseze cariera după ce au trecut prin momente dificile
Lifestyle
Actori care au reușit să își relanseze cariera după ce au trecut prin momente dificile
Spui că nu ai încredere în intuiția ta? Când e o resursă importantă și când te sabotează?
Lifestyle
Spui că nu ai încredere în intuiția ta? Când e o resursă importantă și când te sabotează?
Libertatea
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Unica.ro
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
catine.ro
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Mai multe din lifestyle
Lideri globali discută provocările sectorului energetic la Aspen Energy Summit 2025
Lideri globali discută provocările sectorului energetic la Aspen Energy Summit 2025
Lifestyle

Aspen Energy Summit 2025, un eveniment crucial pentru viitorul energiei în Europa, va avea loc la București pe 23 septembrie.

+ Mai multe
11 dintre cele mai costisitoare și sofisticate nunți ale vedetelor
11 dintre cele mai costisitoare și sofisticate nunți ale vedetelor
Lifestyle

Următoarele celebrități s-au căsătorit în cadre de vis, desprinse din povești, iar publicul încă își amintește de nunțile lor rafinate.

+ Mai multe
Ești singură iar anxietatea socială te încurcă în găsirea unui nou partener? Strategii să faci față mai eficient
Ești singură iar anxietatea socială te încurcă în găsirea unui nou partener? Strategii să faci față mai eficient
Lifestyle

Anxietatea socială îți punea bețe în roate oricum, iar când discutăm despre viața amoroasă lucrurile se complică suplimentar. Deci să rămâi în evitare nu mai e o soluție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC