George Cozma, hairstylist, despre cum a ajuns să lucreze cu Kris Jenner și Anastasia Soare

Pe George Cozma îl știi probabil drept unul dintre cei mai de succes hairstiliști din România, cu multe premii și nominalizări la activ, cu colaborări cu cele mai în vogă celebrități locale sau cu brand-uri de renume, deci cu o recunoaștere profesională de invidiat, mai ales pentru vârsta lui. Iar dacă nu îl cunoști, cu siguranță i-ai văzut munca în nenumărate ședințe foto, campanii și videoclipuri.

De ceva timp, George, colaborator al revistei ELLE, aducându-și aportul creativ în multiple proiecte, a plecat în Statele Unite, unde cariera sa se află deja în plin avânt. Am stat de vorbă, după ce am aflat că Kris Jenner i-a devenit clientă, despre avantajele și dificultățile reluării unei cariere într-o altă țară, despre mentori și sfaturi care l-au ajutat și despre calitățile care i-au adus succesul.

ELLE: Ai plecat din România cu o carieră deja conturată la activ, bucurându-te de premii, nominalizări, colaborări cu brand-uri sau vedete. A ajutat asta în momentul în care ai decis să îți urmezi pasiunea în altă țară? În ce măsură?

George Cozma: Cu siguranță, experiența din România, unde am colaborat cu cele mai mari brand-uri și celebrități, a jucat un rol important în decizia de a merge peste ocean. Am avut ocazia să fiu brand ambasadorul unor brand-uri huge precum Dyson și Color Wow, să lucrez cu artiști internaționali precum INNA, Loredana Groza, Delia, Antonia, Alina Eremia, și multe alte celebrități, mi-am construit un portofoliu impresionant și am devenit o personalitate în industria de beauty.

În urma muncii mele am avut onoarea de a primi premii și nominalizări, fiind considerat unul dintre cei mai buni. Aceste succese profesionale m-au propulsat și mi-au adus expunerea necesară pentru a face trecerea către următorul nivel, iar acest lucru mi-a făcut decizia de a veni în Los Angeles mult mai ușoară.

Iubesc expresia „sky is the limit”. Personalitatea mea, talentul și munca m-au făcut să cred că, oriunde aș merge, ascensiunea profesională va veni. Experiența și recunoașterea în România au fost fundația pe care am construit succesul meu aici, în US.

ELLE: Cum este diferit peisajul industriei în România față de cel din afară? Cum le-ai compara?

George Cozma: Industria din România, comparativ cu cea din US, prezintă diferențe mari în ceea ce privește nivelul de excelență necesar. În România, ca hairstylist, trebuie să demonstrezi că ești flexibil și că te adaptezi ușor pentru a satisface o gamă variată de preferințe ale clienților. Totodată, fiecare hairstylist urmăreste trend-urile internaționale și dorința de a inova ceva nu era atât de mare.

Aici, în Los Angeles, am rămas plăcut surprins că există o dorință mare de a inova, lucru care mă încântă și mă provoacă să îmi duc creativitatea la next level. Am descoperit că piața industriei de beauty este mai matură, standardele sunt foarte bine definite, iar clienții au adesea așteptări clar conturate. Atunci când lucrezi cu o personalitate importantă calitățile tale trebuie să fie la cel mai înalt nivel.

ELLE: Cum ai reușit să te integrezi în industria hairstyling-ului peste ocean?

George Cozma: Am reușit să mă integrez rapid datorită relațiilor pe care le-am avut deja cu unele brand-uri. După doar două zile de la venire, am fost director creativ în calitate de hairstylist într-o campanie globală, iar acest lucru mi-a oferit un drive imens. După cum spuneam: „sky is the limit”.

ELLE: Care crezi că sunt atuurile care te-au ajutat să îți lansezi cariera acolo?

George Cozma: Lucrurile care m-au ajutat să îmi lansez cariera în industria hairstyling-ului din US includ experiența, conexiunile preexistente cu diverse brand-uri, precum și abilitățile mele de comunicare și creativitatea. Capacitatea mea de adaptare rapidă la cerințele și tendințele pieței a fost, de asemenea, un factor important în construirea unei cariere de succes.

ELLE: Cât de importanți sunt mentorii pentru tine? Sunt persoane la care te-ai uitat cu admirație și care s-a întâmplat să te ghideze ulterior în cariera ta?

George Cozma: Mentorii au fost și sunt extrem de importanți pentru cariera mea. Am avut norocul să întâlnesc persoane remarcabile care au reușit să construiască imperii, la care mă uit cu admirație. Acești mentori m-au ghidat și m-au încurajat să mă dezvolt. Experiența și sfaturile lor stau la baza ascensiunii mele în construirea unei cariere de succes sau, cine știe, poate in dezvoltarea propriului meu brand de îngrijire a părului.

ELLE: Știu că recent ai coafat-o pe celebra mamă a familiei Kardashian-Jenner. Ce înseamnă acest pas în parcursul tău profesional?

George Cozma: Colaborarea cu Kris Jenner este cu siguranță un salt semnificativ în parcursul meu profesional. Am lucrat cu Kris de mai multe ori, cel mai recent eveniment la care am însoțit-o a fost conferința WWD din Miami. Sunt extrem de recunoscător pentru această experiență și pentru încrederea pe care am primit-o din partea ei.

ELLE: Cum ai ajuns în această ipostază?

George Cozma: Anastasia Soare, ea mi-a făcut cunoștință cu Kris Jenner. De cele mai multe ori recomandările sunt importante, dar nu sunt mereu suficiente. Implicarea și respectul pentru serviciile pe care le oferi sunt esențiale atunci când lucrezi cu astfel de personalități. De când m-am mutat în Los Angeles, am avut ocazia să cunosc multe celebrități, printre care se numără și Justin și Hailey Bieber, Sofia Vergara, Jessica Alba și Kris Jenner, care între timp mi-a devenit și clientă.

ELLE: Care ai spune că sunt cele mai importante lecții pe care le-ai învățat despre profesia ta de când lucrezi în SUA?

George Cozma: Importanța networking-ului și construirea relațiilor solide în industrie, participarea la evenimente, adaptarea la schimbări rapide și necesitatea unei abordări proactive în dezvoltarea continuă a carierei. De asemenea, am învățat să gestionez eficient timpul și să prioritizez lucrurile pentru a obține rezultate, într-un mediu competitiv.

ELLE: Care sunt trend-urile relevante în domeniul tău de activitate în acest moment?

George Cozma: Tendințele de anul acesta includ culori vibrante, dar și naturale, care să îți pună în evidență personalitatea. Totodată texturi naturale, tunsori asimetrice, accesorii statement și nu în ultimul rând accentul pe sănătatea părului, cu o atenție mai mare pentru produse și tratamente eco-friendly și naturale.

ELLE: Ce te entuziasmează acum la meseria ta?

George Cozma: Cu siguranță, unul dintre aspectele care mă entuziasmează cel mai mult în meseria mea acum este colaborarea cu personalități și brand-uri de talie mondială. Aceste oportunități reprezintă nu doar o validare a experienței mele, ci și o confirmare a faptului că munca și talentul îmi sunt recunoscute la un nivel atât de înalt. Este o experiență incredibilă să fac parte din acest mediu dinamic și să contribui la definirea trend-urilor actuale în hairstyling.

Foto: prin amabilitatea lui George Cozma

