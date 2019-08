Plácido Domingo a fost acuzat de hărțuire sexuală

Plácido Domingo, în vârstă de 78 de ani, ar fi obligat opt cântărețe de operă și o dansatoare să întrețină relații sexuale cu el, iar în cazul în care refuzau, ele ar fi avut de suferit din punct de vedere profesional, ceea ce ar însemna un caz clasic de hărțuire la locul de muncă și totodată abuz de putere.

Instanțele de hărțuire sexuală ar fi avut loc în anul 1980. Opt femei îl acuză pe Plácido Domingo de faptul că le-ar fi pus mâna pe sub fustă, iar alte trei femei spun că au fost forțate să îl sărute în cabină, într-o cameră de hotel și la un prânz de afaceri.

„Un prânz de afaceri nu este neapărat ciudat. Ciudat este atunci când o persoană încearcă să pună mâna pe genunchiul tău. Mereu încerca să atingă sau sărute,' a declarat una dintre cântărețe pentru Associated Press.

Plácido Domingo este considerat unul dintre cei mai mari și respectați cântăreți de operă din toate timpurile, iar în momentul actual ocupă și funcția de director al Operei din Los Angeles. El deține și nenumărate premii Grammy.

Associated Press a vorbit cu mai multe persoane din anturajul tenorului, pe lângă cele nouă femei care îl acuză, precum cântăreți, dansatori, dirijori, dar și cu o parte din personalul de serviciu, oameni care susțin că au fost de față în momentul în care Plácido Domingo avea un comportament inadecvat. Mai multe femei care au fost intervievate au declarat că s-au simțit inconfortabil din cauza comportamentului său nepotrivit.

Una dintre cele nouă femei care îl acuză pe Plácido Domingo de hărțuire este chiar mezzosoprana Patricia Wulf. „De fiecare dată veneam de pe scenă, el era acolo și mă aștepta. Venea extrem de aproape de mine și își punea fața chiar lângă a mea, și îmi spunea încet: «Patricia, mergi acasă diseară?».

Două femei au declarat că au cedat avansurilor lui deoarece se temeau că le va fi afectată cariera. Una dintre ele a recunoscut că a întreținut de două ori relații intime cu el, inclusiv la Biltmore Hotel, în Los Angeles. Când Domingo a plecat pentru un spectacol, acesta i-ar fi lăsat zece dolari pe noptieră și i-a spus: „Nu vreau să te simți ca o prostituată, dar nici nu vreau să nu ai cu ce să plătești parcarea.

Imediat după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală, Plácido Domingo a ținut să aducă și câteva lămuriri cu privire la acuzațiile care i se aduc: „Acuzațiile acestor persoane anonime care datează de acum 30 de ani sunt profund îngrijorătoare și, așa cum au apărut, inexacte. Este dureros să știu că am fost capabil să enervez pe cineva sau le fac să se simtă inconfortabil, indiferent de cât timp am făcut-o și în ciuda celor mai bune intenții ale mele. Cei care mă cunosc știu foarte bine că nu sunt o persoană care să facă rău sau să jignească în mod intenționat pe cineva. Cu toate acestea, recunosc că regulile și standardele în funcție de care suntem judecați sunt astăzi cu mult diferite față de cele de acum 30 de ani. Mă consider fericit și privilegiat că am avut până acum o carieră minunată și mă voi menține la aceleași standard.

