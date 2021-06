(P) Biroul de acasă

Când toate lucrurile încep să meargă altfel decât ești tu obișnuit, un lucru pe care l-am învățat de-a lungul timpului a fost acela de a încerca să controlez măcar lucrurile care depind de mine. Și mereu încep cu ordinea. Dacă e ordine, atunci am o șansă mai mare să mă concentrez mai bine și să văd mai clar. Apoi încerc să eficientizez. Timpul, spațiul, informațiile. Să scap de lucrurile inutile și să le aduc în viața mea pe cele utile. Pentru toți, lockdown-ul și pandemia au fost provocări imense, atât din punct de vedere al nesiguranței (sănătatea ta și a familiei, nesiguranța locului de muncă etc.), dar și din punct de vedere logistic: zile de lucru mai lungi, la care s-au adăugat scenariile de criză care se schimbau de la o zi la alta, copiii prin preajmă cu nevoile lor, cu școala online…

Așadar, primul meu impuls ca să păstrez o aparență cât de cât a fost acela de a mă îmbrăca zilnic ca și cum aș fi plecat la birou. Următorul a fost acela de a-mi organiza în casă un loc al meu pe care să-l numesc generic birou (până la acel moment nu-l aveam). Și ultimul, dar cel mai important, aș zice, a fost să-mi creez un ecosistem pentru home office cu produsele care să mă ajute, dar să-mi și eficientizeze lucrul de acasă: un laptop, niște căști performante și un smartwatch care să-mi monitorizeze activitățile și care să-mi mai spună din când în când get up and move (nu e o metaforă, ceasul meu Huawei chiar așa mi se adresează). Sigur că toate aceste lucruri bine alese îți sporesc productivitatea, dar te pot ajuta și să te relaxezi.

Am să încerc să îți dau câteva detalii tehnice despre cele trei produse ca să înțelegi mai bine la ce mă refer:

– Laptopul HUAWEI MateBook D15 este unul extrem de performant și faptul că este mic și foarte ușor te ajută să-l manevrezi cu ușurință și să-l cari după tine fără nici un fel de efort. În plus, are un afișaj FullView (deci pozele, articolele la care lucrez se văd excelent) cu suport de protecție a ochilor (deci după câteva ore de stat în fața lui nu te ridici cu acea durere sau usturime a ochilor) și, în plus, un cititor de amprente integrat în butonul de alimentare pentru a oferi o utilizare facilă. Pentru mine o altă caracteristică importantă este și cea estetică, adică acest laptop este foarte stylish, cu un design foarte elegant.

• Nu poți descrie căștile FreeBuds 4i sau nu le poți conștientiza adevărata valoare/nevoie decât după ce le folosești. Până atunci, credeți-mă pe cuvânt. Sigur că designul este unul foarte elegant și le poți integra cu un plus de valoare styling-ului tău general, fie că ești la birou, fie că ieși afară la alergat și vrei să asculți muzică. Dar pe lângă aceste lucruri au o funcție extrem de importantă, și anume tehnologia de anulare a zgomotului (ANC), așadar calitatea sunetului este ca într-o sală de spectacol (cred că această informație ți se pare în acest moment mai utilă pentru a asculta muzică, doar că mie mi-a folosit extrem de mult chiar și în aceste zile, când particip la Conferința Internațională Elle, unde sunt mulți vorbitori și, fără un sistem audio bun, experiența nu ar fi fost la fel), dar dispune și de funcția Awareness, astfel încât îi poți auzi și pe copii dacă intenționează să distrugă casa, deci nu ești absentă total cu căștile la ureche. Toate aceste calități se suprapun și cu o viață destul de lungă a bateriei și viteză de încărcare, plus că se conectează perfect și la laptopul Huawei.

• WatchFit Elegant: am lăsat la sfârșit ceasul smart pentru că el e de fapt cel mai important: te ajută să fii eficient prin simplul fapt că te împinge să te gândești și la tine. Așadar, îți spune când să te ridici de la birou și să faci puțină mișcare, care e nivelul de stres pe care l-ai atins, la ce valori sunt pulsul, oxigenarea… dar îți spune și cât ai dormit și mai ales cum ai dormit, venind în întâmpinarea ta cu idei de exerciții fizice, dar și cu tehnici de respirație pe care le poți face cu ajutorul lui. Să mai zic că are și un design elegant? Sunt sigură că ai văzut deja asta din toate postările mele de pe Instagram și nu numai.

Așadar, ca o concluzie, hai să muncim bine și eficient, dar să ne și distrăm și să ne relaxăm.