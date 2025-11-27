„Nu mă lăsa să mor” – o poveste de ficțiune cu Cosmina Stratan și Elina Löwensohn despre realitatea dureroasă a singurătății, din 5 decembrie în cinematografe

Debutul regizorului Andrei Epure, prezentat la Locarno în secțiunea dedicată noilor voci ale cinemaului, ajunge în cinematografele din România pe 5 decembrie, distribuit de Independența Film și Good Times. Produs de Saga Film, „Nu mă lăsa să mor” este un film neo-horror despre birocrație, o comedie neagră despre moarte și, mai ales, un portret al unei realități care devine alarmantă: oamenii care trăiesc în singurătate.

Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, potrivit studiului „Dimensiunile singurătății” realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar Romania. Dintre acestea 1 din 7 ajunge să experimenteze singurătatea severă iar o treime dintre vârstnicii din mediul urban nu beneficiază aproape deloc de sprijin emoțional și practic. În spatele acestor cifre se află povești reale, iar filmul pornește de la una dintre ele.

Filmat de-a lungul a 26 de zile în Eforie, Mangalia, Neptun, Olimp și București, „Nu mă lăsa să mor” urmărește eforturile Mariei (Cosmina Stratan), care încearcă să organizeze înmormântarea enigmaticei sale vecine, Isabela (Elina Löwensohn). Un gest omenesc o aruncă într-un labirint de birocrație, întâlniri stranii și tăceri apăsătoare.

„Nu mă lăsa să mor a pornit de la o amintire din copilăria mea. Într-o zi de iarnă la mare, o vecină singuratică și neînțeleasă a murit chiar în fața ferestrei apartamentului meu. Mama mea a fost cea care a găsit-o și a chemat ambulanța. În acea zi, ne-am dat seama că nici măcar nu îi știam numele adevărat, foloseam doar porecle. A fost prima persoană moartă pe care am văzut-o vreodată, iar imaginea aceea m-a bântuit ani de zile. I-am povestit lui Andrei despre această amintire și a rămas și el marcat de ea. Împreună i-am dat un nume – „Isabela” – și i-am scris povestea. Nu mă lăsa să mor este despre o femeie a cărei moarte o face mai vizibilă pentru vecinii ei decât a fost vreodată în viață. Filmul reflectă asupra relației noastre cu moartea, îmbinând realismul social cu suprarealismul. În esență, filmul este un strigăt împotriva uitării”, spune producătoarea și co-scenarista filmului, Ana Gheorghe.

Regizorul Andrei Epure extinde în „Nu mă lăsa să mor” lumea emoțională și tematică din „Interfon 15”, prezentat în 2021 în Semaine de la Critique – Cannes, explorând în debutul său de lungmetraj o lume în care granița dintre absurd și fragilitatea umană devine tot mai subțire: „Mi-am dorit să fac un film ca o întâlnire improbabilă între semi-comedie și semi-horror, litoral, frig, câini, moarte și un pic de doom jazz”, spune acesta.

Dincolo de povestea ficțională, filmul aduce în atenție o realitate ignorată a României: vieți care se sting în tăcere, vecini pe care îi descoperim abia când nu mai sunt, oameni care devin vizibili doar în momentul morții.

În acest context, parteneriatul cu Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor susține o misiune comună: de a readuce în discuție tema izolării persoanelor în vârstă și de a încuraja publicul să se implice activ. Organizația îndeamnă spectatorii filmului să devină voluntari, să ofere sprijin, timp și companie celor care trăiesc singuri – gesturi mici care pot schimba vieți.

Despre Andrei Epure

Andrei Epure s-a născut în 1989, în România. A absolvit scenaristică și filmologie la UNATC „I.L. Caragiale.” Cel mai recent scurtmetraj al său, Interfon 15, a avut premiera la Semaine de la Critique – Cannes. În 2025, Andrei finalizează primul său lungmetraj, Nu mă lăsa să mor, dezvoltat în cadrul La Résidence du Festival de Cannes și Next Step – Semaine de la Critique.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro