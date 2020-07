Michaela Coel, despre I May Destroy You, unul dintre cele mai interesante seriale ale momentului

Arabella se întoarce în plin deadline după o excursie în Italia, unde ar fi trebuit să termine a doua ei carte. Procrastinarea nu îi este deloc străină și, în plus, nici nu e neapărat o scriitoare în adevăratul sens al cuvântului. Dăduse lovitura cu o colecție de tweet-uri despre viața de milenială, dar romanul pe care i l-au cerut de data asta editorii nu e același lucru. Așa că se închide într-o cameră cu cafea, țigări și tot ce trebuie pentru o noapte albă în care să facă ce n-a făcut în mai multe săptămâni. Oricine are o relație conflictuală cu scrisul – și aici mă includ și pe mine – va zâmbi cu subînțeles atunci când aceasta va căuta pe Google „cum să scrii repede”.

Un pic mai târziu, propunerea unui prieten de a ieși în oraș parcă nu sună așa rău și se duce într-un bar, promițându-și că se va întoarce în scurt timp la lucru. Încearcă să nu exagereze cu băutul, dar de la un punct încolo, lucrurile devin neclare și o vedem cum abia poate merge. Dimineața o găsește trimițând niște pagini editorilor și descoperind că are o rană destul de urâtă la cap. În același timp, nu-i dă pace un flashback în care un bărbat o agresează într-o toaletă. I-a pus cineva un drog în băutură? A fost oare violată? Memoria îi joacă feste, așa că încearcă să elucideze ce i s-a întâmplat, iar asta o va face să-și reconsidere viața de până atunci.

Arabella este jucată cu o forță incredibilă de Michaela Coel, cea care a și creat noul serial produs de BBC și HBO I May Destroy You. În multe aspecte, nu se aseamănă cu majoritatea personajelor care trec printr-un moment traumatic pe care le-am mai văzut până acum la cinema sau TV. La început, Arabella refuză să ia în considerare faptul că ar fi făcut sex cu un bărbat fără să-și fi dat consimțământul, iar mai târziu, ceea ce își dorește nu este răzbunarea, ci o înțelegere profundă a ei și a relațiilor cu cei din jur. În același timp, tonul general nu lasă loc pentru generalizări sau prejudecăți. Da, Arabellei îi place să bea și să ia droguri la petreceri, dar asta nu ar trebuie sub nici o formă să justifice abuzul.

Michaela Coel, care a declarat că serialul este bazat pe o poveste personală, nu pierde din vedere nici celelalte personaje, reușind să aducă noi nuanțe discuțiilor necesare despre ce înseamnă abuzul apărute în urma mișcării #MeToo. Asta nu înseamnă, însă, că I May Destroy You duce lipsă de umor. Mi-am dat seama că asta ar fi fost chiar imposibil după ce am întâlnit-o pe Michaela via Zoom, alături de jurnaliști din toată lumea. Umorul molipsitor, prezent chiar și în situațiile cele mai dramatice, este o marcă personală a ei încă de la Chewing Gum, primul serial creat de ea unde, la fel, interpretează rolul principal (a primit și două premii BAFTA, pentru scenariu și interpretare).

„Umorul pur și simplu apare acolo, neinvitat, pentru că este o parte din mine. Nu știu cum ar arăta un scenariu de-al meu fără un pic de umor”, explică ea. Și la Chewing Gum e vorba de o poveste personală – o fată virgină, de 20 și un pic de ani, foarte religioasă și obsedată de Beyoncé vrea să facă sex și să afle mai multe despre lume – iar Michaela spune că tendința ei de a scrie lucruri inspirate din realitate îi vine instinctiv. „Uneori, aud o bucată de conversație în autobuz și îmi zic Da, e bună asta. Unde aș putea merge mai departe cu ea? Câteodată mă întreb dacă ăsta nu e modul meu de a mă disocia de ceva ce a fost traumatizant. Să fac un pas în spate și să procesez totul de la o distanță sănătoasă. Așa că munca la serialul ăsta m-a ajutat să schimb perspectiva și să-mi privesc atât propria viață, cât și aceste vieți fictive și să-mi imaginez cum ar răspunde la traumă”.

Experiența scrisului a fost una catharctică, spune ea, dar în același timp, nu crede că munca la acest serial ar fi putut înlocui terapia. „A fost extrem de satisfăcător să pot spune o poveste bazată pe ceva din trecut și să simt toată durerea de atunci, dar în același timp, să-mi dau seama că mă aflu aici, în prezent, ceea ce înseamnă că i-am supraviețuit”, spune ea. Pe Michaela Coel, care acum are 32 de ani, s-ar putea să o știi și din două episoade Black Mirror sau Black Earth Rising, un serial despre criminali de război. Interesul ei pentru actorie vine din copilărie, când mama ei a dus-o la niște cursuri la teatrul de lângă casa lor, iar mai târziu a absolvit Guildhall School of Music and Drama din Londra, fiind prima femeie de culoare care se înscrisese acolo în ultimii cinci ani.

Lumea actoriei este una foarte competitivă, spune Michaela, cu atât mai mult dacă ești femeie și mai ales dacă ești de culoare. În timpul facultății a început să și scrie piesa de teatru care mai târziu a stat la baza scenariului Chewing Gum. Acum nu se mai consideră creștină, dar ce spune că i-a adus perioada în care a fost religioasă este creativitatea. „Atunci am devenit poetă. Credința te face foarte curajoasă și ai această încredere oarbă. Pe atunci nu aveam nici o grijă”, povestește ea. Când a început să lucreze la I May Destroy You, tot ce a vrut a fost să-și impună viziunea – toate episoadele sunt scrise doar de ea, iar majoritatea sunt co-regizate alături de Sam Miller –, iar întreaga echipă a înțeles asta și a sprijinit-o la fiecare pas. Un moment de cotitură pentru Michaela a fost chiar la filmare, când a înțeles responsabilitatea pe care o are. „Mi-am dat seama că oamenii cu care lucram aveau încredere în mine și făceau ce le zic. Asta e foarte înfricoșător. Așa că am înțeles că trebuie să învăț să-i ascult pe cei din jurul meu, pentru că ceea ce spuneam eu era important. I-am ascultat pe toți și am pus foarte multe întrebări pentru a fi informată, pentru că, dintr-odată, ceea ce credeam eu conta.”

Michaela a creat acest serial pentru toți cei care la un moment dat în viața lor au fost exploatați, nu le-a fost cerut consimțământul, au fost abuzați sau au trecut printr-un moment traumatizant. „Încerc să îi încurajez să își găsească liniștea pentru că uneori durerea și furia nu te pot lăsa să te odihnești. Așa că sper că oamenii vor înțelege că merită să aibă un somn liniștit. Sper că cei care vor vedea serialul își vor da seama că nu sunt singuri.” Pentru oricine privește acum I May Destroy You, petrecerile cu mulți oameni vor părea un vestigiu din altă lume, iar Michaela se gândește și ea la acest aspect. „Acum avem foarte mult timp la dispoziție în care să ne gândim la cum erau viețile noastre normale și mă întreb dacă o parte dintre spectatori se vor uita și li se va face dor de felul în care interacționam înainte de pandemie, cum ne atingeam, cum transpiram împreună, cum ajungeam să cunoaștem oameni noi. Sunt curioasă dacă există o altă latură a noastră care ar vrea ca, atunci când ieșim din această carantină, să ne trăim viețile în alt mod ca până acum. Și mă mai întreb dacă acest serial va face parte dintr-un soi de nostalgie a ceva trecut, pentru că nu știm cât va mai dura până când vom putea să trăim ca înainte.”

I May Destroy You a avut premiera pe 7 iunie și poate fi văzut pe HBO GO.

Citește și:

Personajele îndrăgite care au dispărut din seriale din cauza comportamentului actorilor

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro