Meet Anitta: cel mai cool star pop din Brazilia (de Corina Bud)

și să vorbim despre cea mai cool tipă din favela braziliană, o artistă care are e urmărită pe Instagram de 10% din populația Braziliei: 29 de milioane de followers.

Îi sunt fani și Rita Ora, și Camilla, și Drake și specialiștii spun că e cel mai bun produs de export al pop-ului made in Brasil.

Ați văzut-o si-gur în Sua Cară a lui Major Lazer, nu avea cum să vă lase indiferenți cu vocea ei metalică, rap-ul foarte punchy și stilul vestimentar de un sex-appeal un pic straniu, pe care doar braziliencele știu cum să și-l asume.

Tipa asta e bestială și nu degeaba Billboard a pus-o pe lista celor mai influente pop-artiste de anul asta. Succesul ei are, sunt convinsă, de-a face și cu valul asta înnebunitor de ritmuri sud-americane care țin de vreo 2 ani toate hiturile de top 10, dar e mult mai mult de atât. E o poveste despre a fi tu însăți, despre vise mari pornite din cea mai cruntă mizerie și dorința de a-ți urma vocația “no matter what”.

Povestea excepțională a Anittei începe în favela, în una din cele mai periculoase cartiere din lume. Aici s-a născut și aici a învățat să cânte de la bunicul ei, în corul bisericii. Și-a dat singură numele de scenă, gândindu-se la 14 ani că Larissa (Larisssa de Macedo Machado e numele ei adevărat) e un nume prea comun pentru Brazilia și l-a schimbat cu Anitta, un personaj insolit dintr-o telenovelă braziliană.

A fost superbună la școală, a știut că singura ei șansă la o viață normală e educația și a studiat business la o universitate din Rio. E celebră în lumea muzicală pentru viziunea ei foarte “fuzzinomics” de a face afacere din marca personală, pentru că e superlonely ranger, nu are impresar și zice că o să îi lase pe alții să se ocupe de Anitta, când va cunoaște pe cineva la fel de pasionat de marca ei și cu aceeași viziune cu a ei. Până atunci, ea știe ce e cel mai bine pentru carieră și are control total al fiecărei mișcări pe care o face.

Anitta e “disruptor” în multe din acțiunile ei și una din mișcările care mă inspiră cel mai tare e că vrea să lucreze în proporție covârșitoare cu fete. Caută fete-DJ, fete-stilist, fete-regizori, fete-muze.

Nu crede în culturi marginale și demonstrează tuturor că lumea poate asculta portugheza, nu doar engleza, că a fi sexy și asumată înseamnă putere și că nu contează de unde vii, important e unde ajungi și ce faci de-a lungul drumului.

Stați cu ochii pe fata asta: e “major”, deja, e mai cool decât Rihanna care prea vrea să fie “all that shit” și nu are nevoie de Jay-Z ca să fie BIG.



Anitta… Follow her.

