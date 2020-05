Maurice Munteanu: Jurnal discret 2

De ceva vreme primesc zilnic oferte peste oferte de la site-urile unde am cotizat constant, ani de zile. Vorba unei prietene – în loc să-ți cumperi câteva garsoniere și să le închiriezi, tu ai cumpărat pantofi și genți.

Așa că am ignorat absolut toate mesajele de la matchesfashion, mrporter, farfetch, acnestudios etc. și am decis să nu mai cumpăr absolut nimic. Mă rog, aproape nimic.

Și voiam să vă spun că sunt foarte fericit cu treaba asta, mă simt mult mai bine și tot ce am achiziționat mi-a produs o plăcere enormă. Eram ca un copil care deschide pachetele de sub bradul de Crăciun, chiar dacă era vorba despre chestii mici, discrete, și deloc costisitoare.

Uite cum arată lista mea de shopping de pandemie:

– 2 volume semnate Edith Wharton – Casa veseliei & Rivalitate;

– Aramis – o apă de toaletă pe care o foloseam în copilărie, împreună cu tata, și pe care am găsit-o la un preț senzațional – 130 de lei;

– O pereche de boat shoes de la Camel Active – comozi, perfecți, moșistici, discreți, ieftini;

– Săculeți de cedru & lavandă pentru haine;

– Flori, multe flori, din ce în ce mai multe flori.

Ideea este că am realizat brusc că, de fapt, am nevoie de foarte puține chestii, că mă îmbrac mereu cu același gen de haine, că am cheltuit mult prea mult pe tot felul de prostii și că toate aceste acțiuni mă făceau, de fapt, nefericit. De-abia îmi luam o pereche de pantofi și voiam imediat alta.

Vă propun să faceți la fel!

