Magda by Gianina: lectură performativă de și cu Gianina Cărbunariu în programul Arhiva feministă de teatru FEM100

Magda by Gianina: lectură performativă de și cu Gianina Cărbunariu în programul Arhiva feministă de teatru FEM100

Programul multianual Arhiva feministă de teatru FEM100 deschide seria de evenimente din această toamnă cu o lectură performativă de și cu Gianina Cărbunariu. Cunoscută dramaturgă-regizoare a cercetat arhiva regizoarei Magda Bordeianu, a cărei poveste o spune din perspectivă contemporană, filtrată prin propriile ei amintiri ca tânără regizoare în România post-comunistă. Bazându-se pe documente de arhivă, Gianina Cărbunariu se întoarce în timp la prima generație de tineri artiști afirmați după cel de-al doilea război mondial și o conectează cu propria generație, prima crescută în libertate după Revoluția din 1989, chestionând ideea de libertate de expresie versus alegere personală sub diferite regimuri politice.

Evenimentul are loc pe 29 septembrie, ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din București, Calea Plevnei nr. 61, locul în care în 1968 tânăra regizoare Magda Bordeianu, încă studentă, a înființat Teatrul Podul, care a trezit un larg interes în lumea teatrală a momentului, deși a existat numai doi ani în formula inventată de ea. După excluderea tinerei regizoare din motive politice, Teatrul Podul a continuat să existe timp de decenii într-o altă formulă, fără însă ca istoria sa adevărată să fie cunoscută până acum, caz simptomatic pentru mai multe instituții culturale românești. O avanpremieră a lecturii performative va avea loc pe 21 septembrie, cu subtitrare în limba maghiară, în cadrul Festivalului de teatru contemporan dráMA organizat de Teatrul „Tomcsa Sándor” din Odorheiu Secuiesc, festival cu tema „Destine interconectate.”

Programul Arhiva feministă de teatru FEM 100, în cadrul căruia au avut loc până acum patru conferințe, două ateliere și au fost vernisate cinci expoziții online, care pot fi vizitate pe site-ul dedicat, va continua în luna octombrie cu noi lansări de expoziții online, o nouă conferință și un eveniment special inclus în programul Festivalului Național de Teatru.

Arhiva Feministă de Teatru FEM100 este un program de cercetare și educație interdisciplinară menit să contribuie la salvarea patrimoniului imaterial teatral, recuperând cu prioritate istoriile artistelor neconsemnate de istoria oficială a teatrului din perioada 1920-2020. Pe parcursul a aproape doi ani, 2024-2025, programul reconstituie contexte teatrale văzute din punctul de vedere feminin, prin documentare în arhive teatrale, publicarea de articole științifice și o serie de conferințe susținute de specialiste în teatru din țări europene. Deasemenea, programul diseminează practici teatrale colaborative și metode de cercetare în arhivele teatrale prin intermediul unor ateliere de teatru documentar și confesiv pe teme feministe cu studenții diferitelor specializări din universitățile partenere și prin producerea unei lecturi performative bazate pe documentarea în arhive.

