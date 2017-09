Magazine second hand despre care ar trebui sa afle orice fashionista

Stiu ca atunci cand ai de gand sa pornesti la o sesiune de shopping, mall-ul este primul loc care iti vine in minte. Te-ai gandit totusi sa incerci sa intri in magazine second hand? Chiar daca poate nu-ti surade ideea de haine deja purtate, ai putea ramane surprinsa sa afli cate comori poti gasi pe umerasele si prin rafturile acestui tip de magazin.

Ca sa iti usurez cautarea, am fost la o vanatoare de magazine second hand si pot sa-ti zic ca nu a fost foarte usor sa gasesc ceva unic si de calitate, dar in cele din urma am reusit sa compun o lista cu magazinele care au meritat efortul.

Primul magazin SH vizitat a fost Humana, un magazin despre care auzisem multe pareri bune. Cel in care am mers se afla pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Am aflat ulterior ca mai exista inca doua magazine second hand Humana in Bucuresti, unul pe Sos. Stefan cel Mare, iar celalalt pe Calea Mosilor.

Cand am intrat in magazin, am ramas placut surprinsa de cat de multe haine erau si, mai ales, de varietatea de stiluri care erau expuse. Foarte bine organizat, hainele erau puse pe categorii, special ca sa nu te invarti aiurea timp de o ora printre raioane ca sa gasesti ceea ce cautai. Preturile nu sunt nici mici, dar nici exagerate. Avand in vedere ca starea si calitatea hainelor erau foarte bune, preturile se invarteau in jur de 30 lei o bluza, maxim 50 lei o jacheta mai fancy. Aveau si cateva rafturi destinate incaltamintei, dar, sincera sa fiu, nu ti-as recomanda o pereche de adidasi la mana a doua. De ce? Din motive strict legate de igiena! Hainele, pe de alta parte, merita, mai ales cand poti gasi foarte usor articole vestimentare care sunt aproape ca noi!

Adresa:

B-dul Nicolae Titulescu, nr. 61-71

Calea Mosilor, nr. 264, bloc 10

Sos. Stefan cel Mare, nr. 30

Urmatorul magazin cred ca iti va placea si mai mult! Este unul dintre acele magazine second hand frecventate de fostele si actualele concurente de la Bravo, ai stil! Nu voi da nume acum, dar sigur stiti voi despre cine este vorba! Magazinul se numeste Resale Shop si este un spatiu mic amenajat intr-un garaj, sau cel putin asa mi s-a parut mie. Acolo am gasit un mix de haine foarte cool, exact genul de articole pe care le vedeti purtate de concurentele emisiunii despre care am vorbit.

Tricouri vintage, camasi si rochii in stil retro, accesorii, pantofi… ce sa mai lungim vorba, gasiti de toate! In legatura cu preturile, ei vand hainele la kilogram, iar situatia sta in felul urmator: lunea, pretul pe kilogram este de 60 lei, martea este de 50 lei, miercurea – 40 lei si mai departe cred ca v-ati prins cum se face calculul! Marfa noua primesc in fiecare luni pe seara, deci marti este ziua perfecta sa mergeti sa inspectati terenul.

Adresa: strada Italiana, nr. 25

Consignatia7 este cel de-al treilea magazin SH in care am intrat si va pot spune ca a fost printre preferatele mele (din care am si reusit sa cumpar cate ceva pentru mine!). La fel ca si celelalte, este situat foarte central, in apropiere de Calea Victoriei. Acolo nu numai ca mi-au placut foarte mult hainele, dar si decorul in stil retro si atmosfera din magazin m-au indemnat parca la cumparaturi. Aveau in mare parte haine ramase din sezonul cald, dar intr-o parte a magazinului erau asezate pe umerase si cateva haine de blana (artificiala, stati linistiti!) si geci mai groase. Mi-au atras atentia si niste tricouri oversize cu diferite logo-uri, din acelea care sunt la mare cautare acum.

La fel si aici am gasit multe accesorii, pot spune chiar ca aveau ceva varietate de curele, genti si pantofi, toate foarte chic si dragute. In ceea ce priveste preturile, se situau pe undeva intre 25 si 100 de lei, pentru articolele mai speciale. Proprietara consignatiei m-a sfatuit sa trec joia pe la ei, pentru ca atunci primesc marfa proaspata.

Adresa: strada George Vraca, nr. 7

Pe cel de-al patrulea second hand nu aveam neaparat intentie sa-l gasesc, dar am dat de el in mod intamplator si nu regret asta deloc! In drum spre FruFru-ul de pe strada Batistei, am vazut o vitrina ca de magazin tip boutique, destul de frumos aranjat. Cand ma uit mai bine, vad firma pe care scria “magazin second hand”. Va dati seama ca a trebuit sa intru si acolo ca sa fiu sigura ca nu ratam vreo revelatie de magazin! Nu pot spune ca a fost neaparat o revelatie, dar cu siguranta au fost cateva piese care mi-au atras atentia. Prima impresie cand am intrat in magazin a fost ca pareau niste haine mult prea mature pentru o fata de douazeci si unu de ani, insa m-am inselat. Cu putina rabdare, am cautat printre umerase si am dat peste cateva bluze, tricouri si fuste pe care le-ar putea purta cu success orice domnisoara sub treizeci de ani. Preturile erau asemanatoare cu celelalte magazine despre care am discutat anterior, deci destul de rezonabile.

Adresa: strada Batistei, nr. 1

Asa ca, ce mai astepti? Acum ca stii unde sunt acele magazine second hand in care vei gasi piese originale, unice si accesibile ca pret, invita o prietena (sau mai multe, de ce nu?!) sa mergeti impreuna sa vanati hainele mult dorite! Si inca un lucru: ati face bine sa va inarmati cu muulta rabdare si inspiratie! Shopping placut!

Text si foto: Petra Murariu