Ladina Heimgartner, CEO-ul Ringier Medien Schweiz, este noua vicepreședintă a Asociației Editorilor de Presă Elvețieni.

Consiliul Executiv al Asociației Editorilor Media din Elveția (VSM) a ales-o în unanimitate pe Ladina Heimgartner, CEO al Ringier Media Elveția, în funcția de vicepreședintă pe data de 19 august. Ea îl înlocuiește pe vicepreședintele de lungă durată, Peter Wanner, care și-a dat demisia anul acesta, în luna mai, după 22 de ani în Consiliul Executiv al VSM. Ladina Heimgartner ocupă poziția de membră a Consiliului Executiv VSM încă din 2022 și aduce o vastă experiență de conducere în industria media elvețiană, după cum transmite site-ul oficial al Verlegerverband Schweizer Medien (VSM).



Andrea Masüger, care este președintele Verlegerverband Schweizer Medien (VSM), a făcut câteva declarații despre această nouă poziție ocupată de Ladina Heimgartner.

„Ladina Heimgartner aduce o expertiză excepțională în domeniul media și o vastă experiență în conducere. Numirea ei este un atu important pentru asociația noastră și pentru întreaga industrie.”

La rândul ei, Ladina Heimgartner, CEO al Ringier Media Elveția, a mulțumit consiliului de administrație pentru această nouă funcție și încredere:

„Sunt încântată să modelez activ viitorul industriei media elvețiene în cadrul VSM, acum și în rolul meu de vicepreședintă. Împreună, vom lucra pentru a ne asigura că firmele media private își pot menține succesul și independența chiar și în contextul transformării digitale.”

Ladina Heimgartner s-a născut în anul 1980, iar cariera în media și-a început-o în anul 2006, în calitate de șefă a departamentului de cultură la Bündner Tagblatt (Somedia) din Grisuni. În 2007, s-a mutat la Radiodifuziunea Elvețiană (SRG SSR), unde a ocupat mai multe funcții, printre care și de directoare a Radioteleviziunii Svizra Rumantscha RTR din 2014 și directoare generală adjunctă a SRG din 2017.

În februarie 2020, Ladina Heimgartner s-a alăturat conducerii Ringier AG. Prima dată, a condus Centrul Corporativ Ringier și Grupul Blick. Din septembrie 2023, a preluat rolul de CEO al Ringier Media Switzerland, unde este responsabilă pentru întreaga afacere media elvețiană a companiei.

De asemenea, mai trebuie menționat faptul că Ladina Heimgartner este din anul 2024 președinta Asociației Mondiale a Ziarelor și Editorilor de Știri (WAN-IFRA). De asemenea, este membră a Consiliului de Administrație al institutului de cercetare Mediapulse și a altor comitete relevante din industrie.

Foto: Facebook

