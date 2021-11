Iată cele mai frumoase citate pentru persoana iubită!

Ce inseamna pentru dragoste spatiul si timpul? Nu traieste ea oare in inchipuire si are cumva o limita? – Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Exista oare un abis prin care iubirea cu aripile ei puternice sa nu se poata strecura? – Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Cand dragostea este in exces, nu ii aduce unui barbat nici onoruri, nici vreo avere. – Euripide (Rhesus)

Citește continuarea pe Kudika.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro