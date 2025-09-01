Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei

Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei

De cinci ediții, Festivalul Scrisorilor transformă memoria personală în artă vie, aducând în atenția publicului scrisori, jurnale și mărturii care documentează nu doar „istoria mare”, ci și istoria trăită – cu fragilitățile, tandrețea și luciditatea ei. Este un proiect multidisciplinar care îmbină literatura, teatrul, artele vizuale și dialogul civic într-o experiență culturală unică în România.

În 2025, Festivalul Scrisorilor ajunge la ediția a V-a și propune tema Love & War, marcând 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Ediția explorează tensiunea dintre două forțe fundamentale – iubirea și violența – prin vocile celor care au traversat istoria cu conștiință și empatie. 

Există scrisori care vorbesc despre dor și despărțire și scrisori care poartă urmele unei lupte; unele au fost trimise de pe front, altele din camere mici, așteptând un răspuns care nu a mai venit. 

În septembrie 2025, Festivalul Scrisorilor aduce un program divers, structurat în trei secțiuni:

  • lecturi performative generatoare de conversație;
  • ateliere și întâlniri dedicate tinerilor, adulților și familiilor;
  • spectacole care dau viață scrisorilor, jurnalelor și memoriilor unor personalități marcante.

„Festivalul Scrisorilor este, pentru noi, mai mult decât un eveniment cultural – este o formă de a înțelege trecutul prin ochii celor care l-au trăit și de a aduce aceste voci aproape de publicul de azi. La ediția Love & War, provocarea a fost să punem față în față două forțe care ne definesc ca oameni și să vedem cum arta le poate ține în dialog”, spune Doina Dogăroiu, Manager Proiecte Culturale la Asociația Hearth.

Ediția a V-a se distinge printr-o abordare curatorială inovatoare: scrisorile și jurnalele sunt readuse la viață nu doar ca texte literare, ci ca experiențe performative, educaționale și comunitare. Festivalul creează punți între discipline – teatru, muzică, dialog public, educație non-formală – și invită participanții să reflecteze la propria memorie și la felul în care poveștile intime pot deveni spațiu de rezistență și solidaritate.

Calendarul evenimentelor:

  • Deschidere Festivalul Scrisorilor V: Love & War (video-scrisori, instalație textuală & party) | 5 septembrie, 18:00 | Asociația Hearth (Casa Kerim)
  • Ateliere creative în aer liber | 6 & 7 septembrie, 10:00-14:00 | Parcul Titan
  • Lectură performativă – Scrisori de pe front (adaptare după cartea omonimă a Mirelei Florian) | 9 septembrie, 19:00 | Teatrul Mic
  • Spectacol de teatru – O zi bună de certat cu mine (inspirat de caietele lui Jeni Acterian) | 12 septembrie, 19:00 | Centrul Cultural Armean
  • Lectură performativă – Corespondența Henri Matisse & Theodor Pallady | 13 septembrie, 12:00 | Muzeul Național al Literaturii Române
  • Lectură performativă – Corespondența Ion Barbu & Tudor Vianu | 14 septembrie, 12:00 | Muzeul Național al Literaturii Române
  • Spectacol de teatruEscadrila Albă (din memoriile Escadrilei Albe; text inspirat din cartea lui Sorin Turturică – Aviatoarele României. Din înaltul cerului în beciul securității) | 20 septembrie, 19:00 | Asociația Hearth (Casa Kerim)
  • Atelier de journalingFemei în război | 21 septembrie, 11:00 | Asociația Hearth (Casa Kerim)
  • Open Mic de Scrisori – cu Tudor Călin Zarojanu | 21 septembrie, 19:00 | Asociația Hearth (Casa Kerim)
  • Spectacol de teatruBună ziua, Diana! Bună ziua, Cella! (pornind de la memoriile Cellei Serghi) | 27 septembrie, 19:00 | Asociația Hearth (Casa Kerim)
  • Vernisaj expoziție – The New 20’s | 28 septembrie, 19:00 | Facultatea de Filosofie
  • Corespondențe liceeni | septembrie 2025 | București-Focșani

„Scrisorile nu sunt doar documente, ci emoții pe hârtie. Prin ele, festivalul nu doar povestește trecutul, ci îl face să fie simțit. Această ediție este o invitație de a reflecta la felul în care iubirea și războiul au modelat nu doar istoria, ci și viețile intime ale celor care au scris”, precizează Natalia Cebanu, Director Artistic la Asociația Hearth.

Accesul la evenimente este GRATUIT, pe baza unei rezervări efectuate în prealabil. Rezervările se fac pe adresa [email protected] sau la numărul de telefon 0724 293 708. Pentru mai multe informații și programul detaliat al evenimentelor, cei interesați pot consulta site-ul oficial al festivalului și paginile de social media.

