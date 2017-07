Imagini rare cu adorabilul Print al Bhutanului!

Regele Jigme Khesar Namgyel Wangchuck si regina Jetsun Pema sunt numiti de presa occidentala „William si Kate ai muntilor Himalaya” – iar precum William si Kate, si Regele si Regina din Bhutan au un mostenitor absolut adorabil – Printul Jigme, numit si Printul Dragon!

Micul print a implinit un an in luna februarie a anului acestuia – iar pentru calendarul din Bhutan, pentru luna iulie, acesta a pozat drept un doctor in miniatura – onorand astfel medicii din tara sa!

Foto: Instagram