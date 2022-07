Idei pentru a evolua în carieră

Text: Mihaela Pascari

Te întrebi cum să investești în dezvoltarea ta profesională? Ce ai putea să faci ca să-ți dezvolți abilitățile și să te orientezi către un loc de muncă mai bun? Ca să-ți fie mai ușor în acest demers, am pregătit câteva idei pe care le poți pune în aplicare chiar acum!

Sarcini provocatoare

Un job provocator nu înseamnă neapărat mai multe responsabilități, ci mai degrabă câte lucruri noi te determină să înveți. Dacă în prezent ai o activitate care te ține în zona de confort, unde faci totul pe pilot automat și nu explorezi nimic nou, atunci e cazul să faci o schimbare.

Cum poți obține un job provocator?

Caută să aplici la cele mai mari companii din industria în care activezi. Îți poți pregăti chiar și o listă de companii aflate pe primele locuri în piață. De regulă, aceste organizații sunt dispuse să investească în atât în noii angajați, cât și în cei cu vechime. Mai mult, în cadrul acestora ai o mai mare libertate de decizie.

Caută joburi cu responsabilități mai importante decât cele pe care le ai în prezent. Acestea se ascund, de regulă, în spatele unor proiecte mari, a unor joburi de care se feresc majoritatea profesioniștilor tocmai pentru că implică mai multă responsabilitate.

O persoană care să te ghideze

Probabil cel mai greu pas de realizat este acesta. E destul de greu să afli informații despre viitorul șef în faza de prospectare a locurilor de muncă sau în etapele interviului de recrutare. Un șef care să fie și un bun coach presupune un comportament special care se regăsește în companiile care sunt gestionate de o persoane cu viziune și valori solide.

Ce comportament să cauți în viitorul manager?

În primul rând, un manager care știe să asculte pentru a înțelege complet provocarea înainte să-și dea cu părerea. Acesta își face timp să-ți ofere feedback ori de câte ori ai nevoie. Și, nu în ultimul rând, pune multe întrebăr care să te ajute să găsești cele mai bune soluții.

Conversații cu ai tăi colegi de birou

Partea bună este că șeful care să ne fie și coach poate să fie un rol jucat și de un coleg. Acest coleg poate avea mai multă experiență decât în companie sau pur și simplu poate să fie o persoană care știe să asculte și să pună întrebări.

Discuțiile cu colegii care ne ajută să ne dezvoltăm includ următoarele situații:

schimburi de opinie cu scopul de a analiza cauza unei probleme tehnice,

schimbul de idei cu scopul de a genera soluții noi la problemele identificate,

schimbul de idei cu scopul de a preîntâmpina eventuale probleme în viitor și pentru a genera cele mai bune soluții pentru a le evita sau rezolva din avans.

Un training în aria ta de activitate

O altă metodă prin care îți poți acoperi nevoile privind dezvoltarea ta profesională, este să apelezi la un curs prin care să-ți îmbunătățești skill-urile pe care le deții deja sau să te înscrii în cadrul unora care-ți permit o reconversie profesională ulterioară.

Spre exemplu, dacă îți dorești o carieră în IT, atunci poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs , cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

